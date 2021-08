Oroscopo del Corriere di martedì 17 agosto 2021: le previsioni segno per segno

16 agosto 2021 a

a

a

Ecco l'oroscopo di martedì 17 agosto 2021 con le previsioni di tutti i segni zodiacali

ARIETE

Siate lascivi! Fatevi assorbire dal vortice di vizi che intriga la vostra anima. Domani è un altro giorno e potrete tornare in carreggiata.

TORO

La vostra mente acuta vi permetterà di uscire indenni da un problema sul lavoro. Anzi, sarete proprio voi a trovare la soluzione!

GEMELLI

Preferite la compagnia alla solitudine, ma un po’ di isolamento vi aiuterà a riflettere su certe situazioni che da tempo vorreste cambiare.

L'oroscopo di Paolo Fox della prima settimana di agosto: la classifica dei segni | Video

CANCRO

Fate una visita a qualcuno che non vedete da tempo. Un vostro consiglio si rivelerà prezioso per qualcuno che non sa come comportarsi.

LEONE

Prendetevi un momento da dedicare al vostro benessere psicofisico. Un nuovo taglio o un massaggio vi faranno sentire meglio.

VERGINE

Siete così concentrati su voi stessi che non vi accorgete di quanto soffrono certe persone accanto a voi. Un po’ di empatia è d’obbligo!

BILANCIA

Forti e ostinati, siete in grado di andare avanti a testa bassa anche quando tutto è contro di voi. Questo vi procurerà soddisfazioni.

Oroscopo del Corriere di giovedì 12 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

SCORPIONE

Da qualche giorno convivete con un po’ di nervosismo. Dovreste cercare di dedicarvi di più ai vostri hobby, rilassando la mente.

SAGITTARIO

Chi vi conosce bene sa che dietro alla vostra allegria si nasconde un po’ di malinconia. E' proprio questo a rendervi così affascinanti.

CAPRICORNO

Quando c’è da divertirsi voi siete sempre in prima linea. Vi piace molto scherzare e riuscite sempre a far allentare la tensione.

ACQUARIO

Se nelle ultime settimane avete vissuto momenti di tensione è il momento di rimediare: meglio evitare pericolosi strascichi.

PESCI

La vita è fatta di soddisfazioni, ma spesso anche di amarezze. Dovete cercare di trovare l’aspetto positivo anche nelle giornate negative.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 11 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.