Stasera in tv 16 agosto, su Canale 5 c'è il film Balloon - Il vento della libertà: trama e storia vera della fuga dalla Germania Est

16 agosto 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 16 agosto, su Canale 5 c'è il film in prima tv "Balloon - Il vento della libertà". Ecco alcune anticipazioni sulla trama di questa pellicola del 2018, che parla della storia vera di un tentativo di fuga in mongolfiera dalla Germania Est all'epoca della cortina di ferro.

"The Founder": su Rai 1 la storia del fondatore di McDonald's

L'ambientazione si svolge in Turingia nell'estate del 1979. Da oltre due anni le famiglie Strelzyk e Wetzel stanno lavorando a un piano audace: costruire una mongolfiera per fuggire dalla Germania Est. Il pallone aerostatico però si schianta poco prima del confine con la Germania Ovest. La Stasi scopre il tentativo di fuga e apre immediatamente un'indagine, mentre le due famiglie sono costrette a costruire una nuova mongolfiera in fretta e furia. La Stasi si fa più vicina di giorno in giorno: inizia così un'estenuante corsa contro il tempo. Nel cast ci sono Karoline Schuch, Friedrich Mucke, Alicia Von Rittenberg, David Kross, Jonas Holdenrieder e Tilman Dobler.

A "Controcorrente" si parla di green pass e obbligo vaccinale: gli ospiti

Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è invece il film The Founder su Rai 1 (che ripercorre la storia della fondazione della catena McDonald's fino alla consacrazione a livello mondiale), mentre su Rai 2 ci sono due nuovi episodi della serie Hawaii Five-O. Su Rai 3, invece, nuova replica di una puntata di Report. Sulle reti Mediaset, oltre a questa prima tv, c'è la quarta puntata del talk show di politica e attualità Controcorrente su Rete 4, mentre su Italia 1 c'è la diretta della partita di Coppa Italia tra Sampdoria e Alessandria.

Afghanistan, atterrato a Fiumicino aereo con 70 persone a bordo . Draghi: "Al lavoro con Ue per soluzione crisi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.