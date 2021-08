Stasera in tv 16 agosto su Rai 1 c'è il film The Founder: la trama e la vera storia di Ray Kroc fondatore di McDonald's

16 agosto 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 16 agosto, su Rai 1 c'è il film del 2016 "The Founder", dedicato alla vera storia di Ray Kroc, il fondatore della catena McDonald's. Ecco alcune anticipazioni sulla trama e sulla vicenda al centro del film.

A "Controcorrente" si parla di green pass e obbligo vaccinale: gli ospiti

Come si può creare uno dei più grandi imperi economici a partire da un semplice hamburger? Per rispondere occorre scoprire la storia vera di Ray Kroc, interpretato da uno straordinario Michael Keaton, imprenditore statunitense, meglio noto come il fondatore della catena miliardaria McDonald’s. Tutto nasce nel 1954, quando Kroc nota che un ristorante ordina sei frullatori contemporaneamente e quando si reca sul posto resta folgorato dall'idea dei proprietari: applicare una piccola catena di montaggio nella produzione. I fratelli McDonald avevano bisogno di quei frullatori per fare sia carne trita per hamburger sia frullati. Infatti nel 1940 Richard e Maurice McDonald avevano aperto la caffetteria McDonald's Bar-B-Q a San Bernardino, in California, con diverse voci sul menù, per la maggior parte cibi cotti alla griglia. Otto anni più tardi i fratelli, rendendosi conto che la maggior parte dei loro profitti proveniva dagli hamburger, ridimensionarono il ristorante con un menu semplificato che comprendeva solo tre piatti da mangiare, più frappé, frullati e bibite.

Ancona, abusi sessuali durante una visita ginecologica. Interdizione per il medico

“Quella notte nella mia stanza di motel non riuscivo a togliermi dalla testa quello che avevo visto durante il giorno. Visioni di ristoranti McDonald's a ogni angolo di strada hanno sfilato attraverso il mio cervello”. Così Kroc seguì assiduamente il metodo della catena di montaggio per accelerare le operazioni di pulizia e al tempo stesso di preparazione di carne trita e frullati. I camerieri che prendevano le ordinazioni e portavano i piatti vennero poi eliminati per fare di McDonald's un self-service, creando così il primo fast food. Kroc propone quindi ai fratelli McDonald's di entrare in affari insieme e così acquista i diritti del nome in cambio di una percentuale nelle vendite della catena di franchising che Kroc aveva intenzione di aprire. Kroc così rivoluziona il settore della ristorazione al pari di come fece Henry Ford nel trasformare l'industria automobilistica una generazione prima, grazie proprio all'introduzione della catena di montaggio, passata via via dai frullati agli hamburger. Ha inizio così una vera e propria scalata per l'impero McDonald's che in pochi anni migliora la propria attività con metodi sempre nuovi atti a velocizzare i servizi. Il film, uscito al cinema nel 2016, è uno degli esempi meglio riusciti di pellicole dedicate alle rivoluzioni nell'economia.

Afghanistan, il figlio di una vittima di Nassiriya a Mario Draghi. "Il sacrificio dei militari italiani non sia vano"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.