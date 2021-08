Belen Rodriguez, troppo caldo? Nuda davanti allo specchio: fisico perfetto a un mese dal parto | Foto

15 agosto 2021 a

Esagerata Belen. A circa un mese dal parto della secondogenita Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese, la showgirl argentina è apparsa in grandissima forma e lo ha dimostrato con un selfie ad alto tasso di sensualità. Il grande caldo di questi giorni non fa sconti neanche in casa Rodriguez e lei ne approfitta per un post bollente su Instagram, dove può contare su oltre 10 milioni di follower: "Calor, calor"; ha scritto nella didascalia.

E via con la serie di scatti davanti allo specchio, completamente nuda, coperta solo da un accappatoio bianco. Il trionfo del sex appeal. Intanto Belen e il suo Antonino si godono la piccola Luna, anche se Belen (almeno stando alle prime sensazioni) dovrà accontentarsi di "fare figli che somigliano ai padri", come lei stessa ha raccontato a Mara Venier durante una intervista a Domenica In.

Il primogenito Santiago infatti ricorda molto l'ex marito Stefano De Martino, così Luna Marì (nata soltanto qualche settimana fa) sembra somigliare (secondo alcuni fan della showgirl argentina) ad Antonino Spinalbese. Il commento è infatti apparso in una delle ultime foto pubblicate dalla Rodriguez, in cui sono tutti e tre insieme: Belen, Antonino e appunto, Luna Marì. "E' uguale al papà", ha scritto un follower, parere apprezzato da molte persone.

Per la coppia intanto ci sono da fronteggiare anche le notti insonni, un dolce sacrificio tipico dei primi mesi di vita dei bebè. Una gravidanza, quella di Belen, che non è stata così agevole, soprattutto se confrontata con la prima, quella che ha portato alla nascita di Santiago. "Questa volta ho sentito tutta la fatica", ha spiegato Belen in una intervista recente. E ancora: "Ho avuto nausee fino al quinto mese, ero senza forze e anemica", ha detto. Ora però la fatica sembra dimenticata e per la Rodriguez c'è tempo per un selfie mozzafiato.

