Bruno Vespa, la gaffe sui pipistrelli da Francesca Fialdini: chi è il giovane scrittore che lo ha corretto

Bruno Vespa è il decano dei giornalisti Rai. Eppure nella puntata in cui è stato ospite a Da Noi a ruota libera, il programma domenicale condotto da Francesca Fialdini, la cui replica andrà in onda domenica 15 agosto, aveva commesso una gaffe che non era passata inosservata. Il giornalista e storico conduttore di Porta a Porta prima ha raccontato aneddoti e curiosità della sua carriera e dei vari personaggi importanti che nella sua vita ha incontrato e intervistato.

Poi ha intervistato il giovanissimo scrittore Francesco Barberini, ma nel porgli delle domande ha commesso appunto una clamorosa gaffe. Bruno Vespa ha infatti chiesto a Francesco quali fossero i suoi volatili preferiti tra canarini, pettirossi, che sono i più carini ed i pipistrelli, che invece sono più misteriosi. Una frase che comprende una inesattezza.

Dell'errore non se ne è accorta la conduttrice Francesca Fialdini ma il giovane Francesco che ha prontamente corretto il giornalista: “Innanzitutto i pipistrelli sono mammiferi” e poi ha aggiunto che in realtà lui è incuriosito dai vari animali, anche per esempio dai dinosauri, ed infatti l’ultimo suo libro pubblicato s’intitola Che fine hanno fatto i dinosauri. Bruno Vespa, dal canto suo, dopo la gaffe e la conseguente correzione è rimasto in silenzio, forse pure infastidito dalla pignoleria del ragazzo. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato dal 1975 con il magistrato Augusta Iannini, già capo dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia e già membro dell'Autorità Garante della Privacy, da cui ha avuto i figli Federico, giornalista, e Alessandro, avvocato d'affari.

