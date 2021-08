Claudio Baglioni e la chirurgia estetica: "Solo un intervento alla lingua spaccata in due in un incidente"

14 agosto 2021 a

Claudio Baglioni è uno dei cantanti italiani più celebri. Nato a Roma il 16 maggio del 1951 sotto il segno del Toro, è figlio di un maresciallo dei carabinieri e di una sarta. Ha cominciato fin da subito a interessarsi di musica, fino a partecipare al primo concorso canoro all’età di soli 13 anni, a Centocelle. da lì una carriera strepitosa, con alcuni brani diventati veri punti di riferimento per intere generazioni, da Questo piccolo grande amore a Strada facendo, da Avrai a Sabato pomeriggio e tantissime altre.

Per quanto riguarda curiosità sul suo conto, in molti hanno malignato di un suo presunto ricorso alla chirurgia estetica. "Nessun intervento - ha precisato Baglioni in un passato messaggio a Dagospia -. se non alla lingua (spaccata in due in un incidente stradale del 1990)". Il riferimento è all’incidente del 3 novembre 1990, avvenuto a Roma, in via della Camilluccia, e provocato dalla forte pioggia. Come raccontano le cronache dell’epoca, Claudio Baglioni stava tornando a casa a bordo della sua Porsche e, a causa della forte velocità e del fondo viscido, perse il controllo dell’auto che si schiantò contro un muro. A causa di quell’incidente Baglioni riportò varie ferite alle mani, al viso, alle labbra e alla lingua.

Per quanto riguarda la vita privata, Claudio Baglioni ha sposato Paola Massari il 4 agosto 1973. Dalla loro relazione è nato il suo unico figlio, Giovanni, musicista come il padre. A lui è dedicata la celebre Avrai, una delle canzoni più amate del cantautore romano. Dopo 35 anni di matrimonio, la relazione tra Paola e Claudio è finita nel 2008. Da qui il cantautore renderà ufficiale la relazione con Rossella Barattolo, sua manager dagli anni Ottanta. I due ancora oggi condividono la loro vita privata e professionale, e dal 2003 al 2013 hanno portato avanti un loro personale progetto chiamato O’Scia, una serie di eventi organizzati a Lampedusa con l’intento di sensibilizzare gli spettatori riguardo il delicato tema degli sbarchi dei migranti. Claudio Baglioni è protagonista sabato 14 agosto del programma su Rai1 La musica che gira intorno, in replica con la conduzione di Fiorella Mannoia.

