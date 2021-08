Giorgia, l'amicizia con Pino Daniele: "La sua morte mi ha distrutto, mi faceva ridere tantissimo"

14 agosto 2021 a

Giorgia, nome d'arte di Giorgia Todrani, è una cantante italiana, la cui voce ha conquistato tanti appassionati di musica sin dai suoi esordi. nata a Roma il 26 aprile 1971 (Toro), il suo timbro unico e la sua voce cristallina le hanno consentito di ottenere straordinari successi: ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo ottenendo il primo (con Come saprei), il terzo e il secondo posto. Per quanto riguarda la vita privata, Giorgia è stata legata al cantante Alex Baroni, rimasto ucciso nel 2002 in un incidente automobilistico. "Il 2002 ha cambiato tutto. Il mio modo di essere, di pensare, tutto. Avrei voluto morire anch’io, con lui", ha rivelato in una vecchia intervista a Vanity Fair.

Giorgia, il figlio Samuel da Emanuel Lo e il no alle quote rosa: "Ghettizzazione"

Dopo il successo di Oronero, brano scritto peraltro dal suo attuale compagno Emanuel Lo, Giorgia ha raccontato le peripezie vissute in passato: "Finita la tournée mi sono beccata una polmonite che mi ha tenuta inchiodata per un mese a letto. Poi nello stesso periodo è arrivata anche un’altra mazzata, la scomparsa di Pino Daniele che mi ha veramente distrutta. Un’esperienza fantastica lavorare insieme. E poi mi faceva ridere tantissimo. A casa dei miei genitori era uno dei pochi italiani che si potevano ascoltare. E' stato proprio brutto non poter andare al suo funerale", ha sottolineato. Sulla sua situazione sentimentale, dal 2004 Giorgia si è legata a Emanuel Lo, cantante e ballerino di 8 anni più giovane.

Giorgia, dall'amore con il ballerino Emanuel Lo il figlio Samuel partorito in casa

A Vanity Fair ha raccontato a proposito del loro primo incontro: “Lavoravamo insieme per un tour, lui aveva cominciato a corteggiarmi e io ero tutta sulla difensiva. Pensavo: figurati se posso fidarmi di lui. Non capivo che cosa c’entravo io con uno così. Chissà che mazzata poi m’aspetta, pensavo, se mi metto con uno come lui: giovane, vitale”, ha dichiarato sempre in una vecchia intervista. Nel 2010 è nato il loro figlio, Samuel. Giorgia ha rivelato di averlo partorito in casa. La cantante è protagonista a La musica che gira intorno, il programma di Fiorella Mannoia in onda sabato 14 agosto in replica su Rai1.

