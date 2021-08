Ambra Angiolini, dai figli con Renga alla storia con Allegri: in mezzo il flirt con Lorenzo Quaglia

14 agosto 2021 a

a

a

Ambra Angiolini è una dei personaggi più amati dal pubblico per ciò che concerne il mondo dello spettacolo. Da Non è la Rai con Boncompagni al cinema, al teatro e alla scrittura, Ambra si è dimostrata negli anni un'artista poliedrica. Nata a Roma il 22 aprile 1977, sotto il segno del Toro, la Angiolini è la minore di tre figli, ha una sorella ed un fratello ed i genitori sono stati dei capisaldi per lei, specialmente la figura materna, dalla quale ha ereditato forza ed intraprendenza.

Ambra e Allegri, ma quale crisi: l'attrice e l'allenatore si rivedono insieme

In passato ha sofferto di bulimia: “Riuscii ad uscirne grazie alla radio, perché di notte una volta feci tutta una puntata su questo tema”, ha spiegato in una vecchia intervista. La sua rinascita poi arrivò con la nascita della figlia Jolanda: “Quando sono rimasta incinta, la mia fame d’amore si è finalmente placata”, raccontò ai microfoni di Rai Radio 2. Per quanto riguarda la vita privata, il cantante Francesco Renga è stato suo compagno dal 2000 per oltre undici anni. Dopo la fine della storia d'amore i due tuttavia sono in ottimi rapporti e di recente hanno persino lavorato ad un progetto in comune per sostenere Brescia, la città natale dell’artista.

Ambra, bacio al tramonto con il suo amore sul Lago di Iseo

Dalla loro storia sono nati due figli: Jolanda e Leonardo, venuti al mondo rispettivamente nel 2004 e nel 2006. Successivamente Ambra Angiolini ha intrapreso una breve frequentazione col modello Lorenzo Quaglia. Poi l'unione con l’allenatore juventino Massimiliano Allegri, nato a Livorno l’11 agosto 1967. "Non sento più l’esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Io amo un uomo e questo può bastare”, ha spiegato di recente a Domenica In. Dal canto suo Allegri, in una vecchia intervista a Fabio Fazio, ha descritto così l'amore con l'artista: "Ambra è una persona eccezionale. Noi ci siamo sposati appena ci siamo visti”, ha affermato. Ambra Angiolini è protagonista a La musica che gira intorno, la trasmissione in replica su Rai1 sabato 14 agosto con Fiorella Mannoia.

Flirt e amori di Pietro Sermonti: da Alessia Marcuzzi a Margherita Vicario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.