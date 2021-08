Andrea Bocelli, nessun dubbio sul segreto per un matrimonio felice: "E' tutto in camera da letto"

14 agosto 2021 a

a

a

Andrea Bocelli è uno dei tenori più famosi al mondo, ammirato e applaudito in ogni parte, dall'Europa all'America. Per quanto riguarda la vita privata, Bocelli è sposato con Veronica Berti dal 2014, ma i due stanno insieme da 16 anni. Il tenore in passato ha raccontato alcuni dettagli relativi all'intimità: "In amore, tutto fa la chimica - ha spiegato a People -. Se c’è chimica tra due persone, allora c’è poesia, c’è armonia, c’è comprensione reciproca, c’è amore. Se no, non c’è nulla".

Andrea Bocelli, la prima moglie Enrica Cenzatti: i due figli, poi la separazione per via dei tradimenti del tenore

Successivamente Bocelli ha approfondito ulteriormente: "Se la porta della camera da letto si apre su qualcosa di bello e interessante, allora l’amore durerà - le sue parole -. Se la porta della camera da letto si apre, invece, su qualcosa che è noioso o poco interessante, non durerà". E poi ancora sulla felicità: "Penso che possa essere pericolosa, quindi opto per la serenità - ha detto -. Quindi la serenità è la mia forma di felicità, e cioè un camino acceso, un bicchiere di vino, un buon amico con cui parlare e mia moglie che mi aspetta in camera da letto".

Aperta inchiesta sulla morte della cagnolina di Andrea Bocelli

Tra Bocelli e la attuale moglie è stato un colpo di fulmine: "E' diventata la donna della mia vita dal primo contatto in quella festa a Ferrara: compagna, amica, amante", ha dichiarato in una vecchia intervista. Prima di lei, una ex moglie, due figli e tanti flirt: "Veronica mi ha stroncato la carriera", ha scherzato. Lui e Veronica insieme hanno appunto una bambina, Virginia. Bocelli è papà di due ragazzi: Amos, 23, e Matteo, 21, avuti dalla ex moglie, Enrica Cenzatti. E col secondogenito, Bocelli ha duettato in un brano del nuovo album, Fall on Me. Sui figli nessun dubbio: "Un enorme dono di Dio", ha affermato. Bocelli è ospite a La musica che gira intorno, il programma di Fiorella Mannoia in onda sabato 14 agosto in replica su Rai1.

Napoli, Andrea Bocelli nel nome di Caruso: arriva il San Gennaro day

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.