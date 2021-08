Marco Mengoni, dai problemi di peso alla sessualità: "La mia generazione è fluida, niente paletti"

14 agosto 2021 a

Marco Mengoni è tra i cantanti più popolari nel mondo della musica italiana e non solo. Nato a Ronciglione il 25 dicembre 1988. Fin da piccolo si è appassionato alla musica frequentando all’età di 14 anni una scuola di cantante, mentre si trovava all’istituto per il design. Ha quindi iniziato ad esibirsi nei locali e nei pub con la sua carriera partita in pratica a 16 anni.

Dopo tre anni si è trasferito a Roma e si è iscritto all’Università di Lingue: così ha cominciato a lavorare in alcuni studi di registrazione come fonico e programmatore: nel 2013 è andato a Milano e si è iscritto alla Siae registrando ben 76 brani. La svolta è arrivata nel 2009 a X Factor, scelto da Morgan per la categoria 16-24 anni, si aggiudica l'evento e la sua carriera spicca il volo, con successi anche in ambito internazionale e il trionfo a Sanremo con il brano L'essenziale. Tra le curiosità sul suo conto, Mengoni da giovane arrivò a pesare la bellezza di 100 chili.

Dopo aver beccato un’influenza il cantante decise di perdere peso. Recentemente ha parlato in una intervista al Corriere della Sera di tanti temi, dai social alla vita privata e alla sessualità: "Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela - ha sottolineato -, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto”. Sulla sessualità ha aggiunto: "La mia generazione è fluida - ha affermato -, più aperta in tutti i sensi e mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna”. Marco Mengoni è protagonista ne La musica che gira intorno, lo show di Fiorella Mannoia in onda in replica sabato 14 agosto su Rai1.

