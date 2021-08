Fiorella Mannoia, dal padre stuntman al matrimonio a 67 anni con Carlo Di Francesco

14 agosto 2021 a

Fiorella Mannoia è una delle cantanti più amate dal pubblico. Tanti i successi interpretati in carriera, con brani scritti per lei da Vasco Rossi, Enrico Ruggeri e Ivano Fossati, solo per citarne alcuni.

In tante circostanze ha parlato di violenza sulle donne, anche di recente dopo il caso Genovese, l'imprenditore arrestato per aver violentato una modella nel suo appartamento: "Anziché andare avanti, andiamo indietro. Mi hanno disturbato tanti titoli di giornale, se tu titoli 'la ragazza è stata ingenua' focalizzi l'attenzione sulla vittima e non sul carnefice. Vorrei dirlo alle donne 'non è colpa vostra', io voglio essere libera di andare in una camera da letto, con l'intenzione di fare sesso con qualcuno, ma voglio essere libera di ripensarci e dire di no. Una ragazza che viene maltrattata non ha colpe", ha spiegato la cantante.

Fiorella Mannoia ha parlato nel dettaglio della terribile vicenda di Alberto Genovese, accusato appunto di aver stuprato una ragazza di 18 anni, sequestrandola per 24 ore: "E' vero che bisogna mettere in guardia i figli, ma questo non toglie la responsabilità degli uomini che approfittano di una donna giovane che viene drogata per farne l'uso che vogliono - ha commentato -, come se fosse una bambola di pezza; questo non è ammissibile. Ogni donna è libera di andare dove vuole e anche libera di dire di no". Per quanto riguarda la vita privata, è stata legata al produttore Memmo Foresi. Successivamente ha avuto una relazione con Piero Fabrizi. Negli ultimi anni, dal 2007, è però legata al musicista e produttore Carlo Di Francesco, più giovane di lei di 26 anni. "Non è cambiato molto - ha raccontato la cantante che ha da poco compiuto 67 anni -. Solo la fede al dito e che ora posso minacciare il divorzio". Tra le curiosità sul suo conto, il padre di Fiorella era un cascatore, uno stuntman. La Mannoia sabato 14 agosto è protagonista in replica della trasmissione La musica che gira intorno, in prima serata su Rai1.

