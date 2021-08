Enzo Jannacci, dal figlio Paolo con Giuliana Orefice alla disputa con Fabrizio De Andrè: il motivo

13 agosto 2021 a

Enzo Jannacci, all'anagrafe Vincenzo, è stato uno dei cantautori più amati dal pubblico. Nato a Milano il 3 giugno 1935 sotto il segno dei Gemelli, è cresciuto in una famiglia per metà pugliese e per metà comasca. Terminò gli studi liceali scientifici nel 1954, prima di diplomarsi in armonia, composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano.

Sul finire degli anni Cinquanta diede vita con l’amico Giorgio Gaber ai Due Corsari, e contemporaneamente suonò nei Rock Boys di Celentano, poi trasformatisi nei Ribelli. Ma all’inizio degli anni Sessanta decise di tentare un percorso artistico solista. Il suo primo album uscì nel 1964, con il titolo La Milano di Enzo Jannacci. Il più grande successo di Jannacci arrivò però sul finire degli anni Sessanta, quando diede alle stampe, con la collaborazione di Dario Fo e Fiorenzo Fiorentini, l’album Vengo anch’io. No, tu no, trainato dalla title track, divenuta un vero tormentone capace di arrivare fino ai giorni nostri senza che la sua fama sia stata intaccata.

Dopo questo boom improvviso, però, la sua notorietà subì un brusco stop e per i primi anni Settanta l’artista, pur lanciando diversi album di ottima fattura, non ottenne grandi riscontri. Con la collaborazione di Tullio De Piscopo e Bruno De Filippi registrò nel 1975 Quelli che…, ma fu solo nel 1979 che decise di riprendere il rapporto con il pubblico tornando a esibirsi dopo tanti anni di inattività dal vivo. Per quanto riguarda la vita privata, Enzo Jannacci si sposò il 23 novembre 1967 con Giuliana Orefice. Dal loro matrimonio è nato il figlio Paolo. Quest'ultimo è oggi un musicista e direttore d’orchestra apprezzato in tutto il mondo. Enzo è morto il 29 marzo 2013 a Milano a causa di un tumore. Tra le curiosità sul suo conto, ebbe una disputa con Fabrizio De André per la paternità della musica utilizzata dall’artista genovese nel brano Via del Campo. De Andrè riconobbe il plagio e chiarì la questione con lo stesso Jannacci.

