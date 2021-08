Carolyn Smith, con Tino Michielotto il secondo matrimonio ma niente figli: "Non è capitato"

13 agosto 2021 a

Carolyn Smith è una ex ballerina e coreografa, conosciutissima dal grande pubblico per essere ormai da anni la presidente della giuria dello show di Rai1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Nata a Glasgow, in Scozia, vive in Italia dai primi anni Ottanta. Per quanto riguarda la vita privata, da giovanissima ha sposato un collega, dal quale si è poi separata pochi anni dopo. Molti anni più tardi è convolata a nozze, invece, con l’attuale marito Tino, il cui nome completo è Ernestino Micheliotto. Con lui vive a Padova, dove dirige una scuola di danza.

Carolyn Smith, dalla passione per la danza alla lotta contro il cancro al seno

Dal 2015 Carolyn Smith lotta contro un tumore che l’ha colpita al seno: per rimuovere il cancro si è operata e sottoposta più volte a radio e chemioterapia. Carolyn non ha avuto figli. E’ una grande amante degli animali, in particolar modo dei cani. "Non ho avuto figli, che è la cosa che ho sempre desiderato tantissimo - ha ammesso in una vecchia intervista a Tv Sorrisi e Canzoni -, quindi non posso dire che tipo di amore mi sia persa, ma la danza è certamente un’amica, è nel mio dna”. Sul marito e sul rapporto speciale che la lega a lui, Carolyn ha sottolineato come i due abbiano personalità diverse, ma vadano molto d'accordo tanto che il loro sentimento non si è inclinato nemmeno durante il suo percorso di cura del cancro che l’ha colpita al seno. “Ci stuzzichiamo ma stiamo troppo bene insieme, lui è un uomo sempre presente”, ha affermato la donna. Sulla questione figli, la Smith ne ha parlato anche recentemente da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “Io e mio marito ci abbiamo provato tanto ma non è capitato", ha commentato Carolyn.

Carolyn Smith, la coreografa che lotta contro il tumore: l'amore per l'Italia ed Ernestino

Poi parlando del suo grande sogno nel cassetto, la giurata ha detto: "Un talk di sole donne per parlare di ogni genere di problema, anche quelli più scomodi. Oltre al ballo avrei tante cose da raccontare”, le sue parole. Caroyn Smith è protagonista di Canzone segreta, il programma di Rai1 condotto da Serena Rossi in onda in replica venerdì 13 agosto.

Carolyn Smith racconta la battaglia al cancro, Selvaggia Lucarelli la fa commuovere: "Sa danzare sulla vita"

