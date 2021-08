Romina Power, il sesso libero prima dell'incontro con Al Bano: "Era tutto easy, anche tra sconosciuti"

13 agosto 2021 a

Romina Power è una musicista di origini statunitensi, famosa in Italia per essere stata la moglie di Albano Carrisi, in arte Al Bano. Nata il 2 ottobre del 1951 sotto il segno della Bilancia, Romina Power è una cantante americana che ha raggiunto la massima popolarità in Italia, grazie appunto alla storia d’amore e al connubio artistico col compagno di una vita. Per quanto riguarda la vita privata, da adolescente Romina era libera anche da un punto di vista sessuale.

Romina Power, la seduta spiritica a casa di Paul McCartney: "Eravamo tutti fatti di Lsd"

“Era tutto easy, anche tra sconosciuti - ha spiegato in una vecchia intervista -. Era bellissimo: la cosa peggiore che ti potesse capitare era restare incinta. Che a pensarci, non è una cosa tanto brutta, no? Ero promiscua? Pare di sì”. Al Bano non approvava lo stile di vita condotto dalla Power sino al loro incontro. “Non ne era felice. Anche perché io non nascondevo nulla”, ha ammesso. Il matrimonio tra la Power e Albano è avvenuto nel 1970: con lui anche un legame andato al di là della famiglia, coinvolgendo pure la carriera.

Romina Carrisi, l'amore segreto per un medico e la vita in America da figlia di Al Bano

I due hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. In seguito alla scomparsa della figlia maggiore, Ylenia, i rapporti tra i due sono diventati molto complicati, fino a spingerli alla separazione. Al Bano in seguito si è legato sentimentalmente alla showgirl Loredana Lecciso, ma Romina Power ha sempre fatto affermazioni controverse riguardo il loro rapporto. Durante un’intervista passata a Verissimo, aveva infatti ha dichiarato che lei e Al Bano si amavano ancora. Con Loredana Lecciso, Albano ha avuto altri due figli, Jasmine e Albano jr. Romina Power è protagonista venerdì 13 agosto a Canzone segreta, la puntata in replica dello show di Serena Rossi, su Rai1, in onda a partire dalle 21,20.

Romina Power dalla Bortone: "Non voglio morire single". E Memo Remigi si fa subito avanti | Video

