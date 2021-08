Ciro Ferrara, dai tre figli con l'ex moglie Paola alla malattia che lo costrinse sulla sedia a rotelle

13 agosto 2021 a

Ciro Ferrara è un ex giocatore, la cui carriera si è realizzata a pieno nel Napoli e nella Juventus. E' uno dei giocatori ad aver vinto il maggior numero di scudetti, ben otto. Ferrara è nato a Napoli, l’11 febbraio 1967 (sotto il segno dell'Acquario). La sua fama è appunto quella di ex campione del pallone: con Giovanni Ferrari e Giuseppe Furino è uno dei calciatori ad aver vinto più scudetti nella storia. Ha provato a intraprendere la strada di allenatore, ma senza grandi risultati, con due esperienze poco fortunate sempre alla Juventus e alla Sampdoria.

Per quanto riguarda la vita privata, Ciro ha sposato Paola, da cui si è separato nel 2017. La sua ex moglie gli ha dato la gioia di tre figli: Benedetta, Giovanbattista e Paolo. Quest’ultimo sembrava potesse seguire le orme del padre, invece ha fatto scelte di vita molto lontane dal calcio e lavora per una grande azienda di consulenza: “Ho preso tre lauree: la prima a Torino, in management e comunicazione aziendale. Le altre due a Londra e Berlino", ha raccontato lui stesso in una vecchia intervista al Corriere della Sera. Nonostante la separazione dalla moglie, la famiglia è rimasta ancora oggi piuttosto unita soprattutto per il bene dei tre figli.

Sembra che negli anni i due si siano un po’ allontanati cercando però di rimanere sempre in buoni rapporti e nel corso di qualche intervista lo stesso Ciro ha dichiarato di essere rimasto molto amico dell’ex moglie. Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, da adolescente è stato sulla sedia a rotelle per un mese. Il motivo? Era affetto da sindrome di Osgood-Schlatter: “Ho sofferto di una malattia, durante la fase di sviluppo, che mi ha portato su una sedia a rotelle per un mese, ma questo non mi ha mai fatto mollare il calcio”, ha detto a Verissimo tempo fa. Venerdì 13 agosto è protagonista a Canzone segreta, nella puntata in replica su Rai1.

