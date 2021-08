Mika, dall'amore con Andreas al rapporto con la madre: "Avrebbe preferito un figlio più tradizionale"

13 agosto 2021 a

Mika, all'anagrafe Michael Holbrook Penniman Jr, è uno dei cantanti pop più amati al mondo, in Italia e in Inghilterra in particolare.. Nato il 18 agosto 1983 (Leone) a Beirut, si è sempre considerato britannico, ma appunto è di origine libanese. Da piccolo, a causa del lavoro del padre, fu costretto a vivere all’interno dell’ambasciata americana in Kuwait per ben 7 mesi.

Mika, dal coming out agli attacchi omofobi e l'amore per il fidanzato Andreas

Mika è il terzo di 5 fratelli e da bambino era in sovrappeso e piuttosto ribelle. Suo padre, Michael Holbrook Penniman, e sua madre lo hanno sempre supportato nel suo sogno: la musica. Una curiosità: è stata la mamma a chiamarlo sempre Mika. Il cantante, poi, non sì è mai riconosciuto in quel nome, proprio perché era lo stesso di suo padre, che “è stato preso in ostaggio nella Guerra del Golfo e quando è tornato non era più papà, era Michael. Era cambiato. Da quel momento ho avuto una separazione della quale non sono stato cosciente", ha raccontato a Mara Venier in una vecchia puntata di Domenica In.

Mika è dichiaratamente gay, con coming out avvenuto nel 2012. "La mia omosessualità? Un mostro chiuso nell'armadio. Avevo 13 anni quando ero consapevole di essere omosessuale. La mia diversità era un gigante, appunto un mostro nell'armadio - ha raccontato in una vecchia intervista al Corriere della Sera -. Mi sono chiesto come sarei potuto essere me stesso senza farmi del male. Ho lottato per questo status quo e per conquistare un successo che per me ha significato salvezza e libertà. Oggi guardo quei mostri senza vergogna". Per quanto riguarda la vita privata, Mika è legato sentimentalmente a Andreas Dermanis, regista e cameraman, con cui convive a Londra (quando non è in tour). Per la madre (morta nel 2021) la sua omosessualità è stata difficile da accettare: “Mia madre è orgogliosa di me al 90%. - ha affermato Mika in una passata intervista a Donna moderna - Ma so bene che un figlio più tradizionale, per lei, sarebbe stato meglio. Se non altro per organizzare dei bei pranzi con nuora e nipotini". Mika è protagonista nella puntata su Rai1 di Canzone segreta, in replica venerdì 13 agosto.

