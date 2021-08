Elisabetta Canalis vietata ai minori, posa hot sul tavolo della cucina: costume e tacchi a spillo | Foto

13 agosto 2021 a

Elisabetta Canalis incontenibile, per una foto vietata ai deboli di cuore. Nell'ultimo scatto postato su Instagram infatti la showgirl è immortalata in una posa super hot sul tavolo della cucina, in costume e stivali con tacchi a spillo.

Follower in tilt per una foto ad alto tasso di erotismo. "Cucina, ma anche fashion", la scritta nella didascalia che accompagna l'immagine. E i commenti si sprecano, da Sabrina Salerno a Mietta, tutti alzano le mani di fronte a un fisico così pazzesco. La foto ha collezionato oltre centomila like in appena due ore e si presuppone possa ottenere un vero e proprio record di cuori, visto l'alto tasso di sensualità. Ovviamente non è la prima volta in questa estate che la Canalis sfodera un look sexy. Pochi giorni fa, di ritorno a Los Angeles dopo le vacanze in Sardegna, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto in cui indossava un vestito bianco e rosa floreale, caratterizzato da uno spacco vertiginoso e un dècolletè sensazionale, il tutto senza reggiseno.

Ancora prima invece era apparsa con un top marrone e un cappellino, con la didascalia che recitava: "Turquoise", "Turchese", a indicare il colore del mare cristallino della Sardegna. Ma gli occhi dei fan erano tutti per Elisabetta e proprio per il top marrone, il quale non riusciva a contenere il dettaglio hot, con capezzolo apparso per la gioia dei follower più maliziosi: "Ho notato il mare solo dopo due minuti", aveva scritto un fan della showgirl.

Senza dimenticare il top del top, la foto cult dell'estate, quella in cui la Canalis è sopra un tetto completamente nuda. Ricordi social davvero indimenticabili per i fan dell'ex velina e non solo.

