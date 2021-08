Giulia Mizzoni, chi è il volto di Amazon Prime per il calcio: vita privata e carriera

11 agosto 2021 a

a

a

Romana, 36 anni, Giulia Mizzoni è uno dei nuovi volti di Amazon Prime Video che da oggi, mercoledì 11 agosto 2021, fa l'esordio nel calcio. La giornalista infatti condurrà la trasmissione di approfondimento dallo studio: prima, durante e dopo la partita (stasera Chelsea-Villareal, finale di Supercoppa Europea). Con lei l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese e gli ex calciatori Federico Balzaretti e Gianfranco Zola.

Il ritorno di Piccinini in telecronaca: commenterà la Champions per Amazon. Gli auguri di Pistocchi

Mizzoni negli ultimi tre anni ha lavorato con Dazn, spesso facendo anche la bordocampista. "A volte le parole non servono... o forse non bastano. Semplicemente grazie per questi 3 anni insieme. Per sempre fiera e grata di aver fatto parte della meravigliosa Dazn squad! E in bocca al lupo per questa fantastica avventura che è la Serie A" aveva scritto sui propri social dopo l'addio a Dazn nonostante avesse acquisito i diritti principali per il massimo campionato italiano. La scelta è stata quella di abbracciare la nuova sfida professionale lanciata da Amazon, in cui probabilmente il suo ruolo sarà più centrale.

La finale di Supercoppa Europea è l'esordio nel calcio di Amazon Prime Video

Appassionatissima di sport sin da piccola, ha iniziato la gavetta giornalistica seguendo le squadre giovanili nei campi del Lazio, si è laureata in Scienze della Comunicazione e ha iniziato a lavorare per alcune radio romane e per delle emittenti private. Poi è passata a Dahlia TV, quindi a Sky Sport e a Fox Sport prima di diventare uno dei volti principali di Dazn. A lungo fidanzata con il collega Riccardo Gentile, conosciuto ai tempi in cui lavorava a Sky Sport 24. I due si sono lasciati nel 2013 e, successivamente, la giornalista ha iniziato una relazione con Francesco Giuseppe Di Stefano, giornalista catanese che per Sky segue il Milan: i due sono diventati genitori del piccolo Pietro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.