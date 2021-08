Chelsea-Villareal, l'esordio nel calcio di Amazon Prime Video: telecronaca di Sandro Piccinini

11 agosto 2021 a

Data storica per il calcio in televisione. Oggi Amazon Prime Video fa il suo debutto in Italia con il servizio di streaming con la finale di Supercoppa Europea, sfida che vede di fronte il Chelsea e il Villareal, squadre vincitrici rispettivamente di Champions League ed Europa League alla fine della scorsa stagione. La partita si giocherà a Belfast e sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 20,30 di oggi mercoledì 11 agosto 2021.

Si tratta a tutti gli effetti del primo evento sportivo ufficiale trasmesso dal servizio streaming del colosso americano in Italia che ha acquistato i diritti anche per trasmettere due gare dei playoff di Champions League, sei partite della fase a gironi, quattro degli ottavi, due dei quarti e due semifinali di quella che è a tutti gli effetti la massima competizione calcistica europea per club. La partita sarà accompagnata da approfondimenti in studio con Gianfranco Zola, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese (ex arbitro), coordinati dalla giornalista Giulia Mizzoni. La telecronaca sarà invece affidata a Sandro Piccinini e a Massimo Ambrosini come spalla tecnica.

Tra poche ore si scoprirà dunque la qualità del servizio di Amazon, intanto garantisce Piccinini che torna a fare telecronache dopo un periodo sabbatico. "Tre anni di stop non sono pochi, sono curioso anche io di capire l’effetto che fa trovarmi di nuovo in questa situazione" ha raccontato proprio l'ex storica voce di Mediaset in un'intervista rilasciata a tvblog.it. "Amazon? Moltissimi non sanno come si fa e chiedono informazioni, è vero; ma moltissimi altri lo sanno. L’obiettivo di Amazon è proprio far scoprire a tutti dove e come usufruire dei servizi, che sono di primo ordine. Tantissimi sono abbonati a Prime per lo shopping, ma non tutti conoscono l’esistenza di Prime Video. Una tv di grandissima qualità, io la seguo da un paio d’anni".

