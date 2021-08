Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno insieme, l'indiscrezione: "Come Rachel e Ross di Friends"

11 agosto 2021 a

a

a

Proprio come nella storia serie tv che ha incantato tutti dal 1994 al 2004, Jennifer Aniston e David Schwimmer non sarebbero soltanto amici. Secondo alcune indiscrezioni Rachel e Ross di Friends, attori protagonisti di una delle serie tv più amate di sempre, si starebbero frequentando dopo l’incontro avvenuto sul set e la famosa reunion. A 17 anni di distanza dall'ultimo episodio avrebbero deciso finalmente di darsi una possibilità come coppia secondo il magazine Closer.

Anna Tatangelo, il vestitino non nasconde le curve: poi bacio social con il fidanzato Livio Cori | Foto

I due si conoscono dal 1994, quando iniziò ad andare in onda Friends; già all'inizio della serie tra i due era nata un'attrazione reciproca. Lo hanno confessato proprio durante la reunion, ma erano entrambi impegnati a fasi alterne e non è successo mai nulla. "A un certo punto, avevamo una cotta l’uno per l’altra ma non è mai successo nulla. Uno dei due infatti era sempre impegnato, in momenti diversi, in un’altra relazione e non abbiamo mai oltrepassato certi limiti", aveva confidato David, mentre Jennifer aveva spiegato: "Ricordo di aver detto una volta a David, ‘Sarà un vero peccato se la prima volta che io e te ci baciamo davvero sarà sulla televisione nazionale'...".

Andrea Delogu in costume, spettacolo sexy sugli scogli: poi spunta sempre Peter Griffin | Foto

L'evoluzione dei loro personaggi e la storia d'amore avrebbero alimentato l'interesse reciproco già all'epoca, ma solo ora sarebbe nato qualcosa di più concreto. Ross e Rachel hanno fatto sognare i fan di tutto il mondo e la notizia della vicinanza tra i due attori è stata accolta favorevolmente da chi ha fatto sempre il tifo per loro. La fidanzatina d'America (nonché ex moglie di Brad Pitt) e l'attore avrebbero iniziato a frequentarsi di nascosto. David avrebbe lasciato New York, dove vive, per andare a trovare la Aniston a Los Angeles e un testimone li avrebbe visti passeggiare mano nella mano all’interno della proprietà dell’attrice. D'altronde anche Ross e Rachel ci hanno messo un po' a mettersi insieme.

Laura Chiatti mostra il lato B in spiaggia: "Il lato migliore di me"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.