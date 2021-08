Stasera in tv, 10 agosto, Battiti Live su Italia1: gli ospiti di Elisabetta Gregoraci

10 agosto 2021 a

Stasera in tv, martedì 10 agosto 2021, ultima puntata di Battiti Live su Italia1, il programma musicale che ha tenuto compagnia a tutti gli appassionati nel corso dell'estate. Sul palco del programma musicale ci saranno tantissimi ospiti per questo ultimo atto. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, sullo sfondo del Castello Aragonese di Otranto, incontrano gli artisti che hanno fatto sognare, commuovere e ballare gli italiani in questa estate, nonostante il Covid.

Ospiti sul palco di Battiti Live, per la regia di Luigi Antonini, anche Oscar Anton; Fabio Rovazzi; Colapesce&Dimartino; J-Ax con Jake la Furia; Alessandra Amoroso; Gaia; Takagi & Ketra con Giusy Ferreri; Anna Tatangelo; Rocco Hunt e Ana Mena; Cedraux; The Kolors; Lorenzo Fragola; Vhelade; Tancredi; Emma Muscat; Astol; Enula.

"Ciao ragazzi, questa sera va in onda l’ultima puntata di Battiti Live…ero visibilmente emozionata.. è il mio 5 anno di conduzione e questa edizione è stata ancora più speciale, si percepiva l’amore e l’affetto ancor di più. Grazie a voi che ci avete sostenuto in questa bellissima avventura, grazie a tutta la produzione la nostra squadra pazzesca e i miei compagni Alan e Mariasole e a tutti quelli che hanno lavorato per questo successo, grazie a Mediaset a Radionorba tutta la squadra di autori alla regia, grazie alla musica che ci regala sempre tante emozioni e a tutti gli ospiti pazzeschi che quest’anno si sono esibiti sul palco di Battiti Live. Vi porto sempre nel cuore…senza di voi ed il vostro affetto non sarebbe stato possibile tutto ciò. Grazie!" ha scritto Gregoraci su Instagram.

