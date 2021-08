Aurora Ramazzotti, cartoline sexy da Mykonos: il fotografo è il fidanzato Goffredo Cerza | Foto

10 agosto 2021 a

Show di Aurora Ramazzotti sul suo profilo Instagram, dove può contare su oltre due milioni di follower. La conduttrice e influencer, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha infatti pubblicato una serie di scatti della sua vacanza in Grecia, a Mykonos, in cui appare bellissima e sexy, anche in compagnia degli amici (e del fidanzato Goffredo Cerza), con i quali ha condiviso la villeggiatura.

Dai momenti più belli trascorsi fino a due istantanee di lei. La prima in cui prende il sole distesa in bikini mentre si immerge nell'acqua cristallina in riva al mare; l'ultima un primo piano in cui si nota tutta la sua dolcezza. Per una vacanza da sogno. "Cartoline", la didascalia che accompagna le immagini.

Nei giorni scorsi Aurora, 25 anni, diventata ormai anche lei una sex symbol, sfoderava un bikini decisamente hot, con lato b in bella vista. Un lato b che ha rappresentato per anni "il cavallo di battaglia" della madre Michelle in una delle storiche campagne pubblicitarie che la lanciarono nel mondo dello showbiz. Commentando la foto, Michelle si era lasciata andare a un simpatico: "Ciapet, le ho fatte io", rivendicando con orgoglio la maternità del lato b della figlia, raccogliendo un pieno di like per una battuta comunque spiritosa. Michelle Hunziker tra l'altro ancora oggi si sottopone a un duro allenamento per mantenere i glutei sodi con ben 125 kg di hip trust.

Per quanto riguarda Aurora, è fidanzata ormai da anni con Goffredo Cerza. Quest'ultimo è un ingegnere elettronico ma contemporaneamente ha deciso di trasformare la propria passione per il fitness in un lavoro: Goffredo infatti attualmente è un famoso coach on line. Ha fondato infatti il kingcerzfitnes: profilo Instagram, pagina web e app di fitness dove oltre a realizzare programmi di allenamento, si avvale di alcune collaborazioni con diversi specialisti.

