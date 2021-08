Anna Tatangelo, il vestitino non nasconde le curve: poi bacio social con il fidanzato Livio Cori | Foto

10 agosto 2021 a

Prima uscita social, almeno così è sembrata, quella tra Anna Tatangelo e il rapper napoletano Livio Cori. Dopo mesi di voci e gossip infatti sul settimanale Chi uscito pochi giorni fa sono stati sorpresi mentre si scambiavano delle effusioni e adesso su Instagram si sono scambiati dei cuori affettuosi.

E' avvenuto sotto a un post della Tatangelo, una foto ad alto tasso di sensualità, con sguardo super sexy e un vestito nero che esaltava le sue curve e il suo fisico pazzesco. Tra i commenti è spuntato appunto quello di Livio, che ha postato un cuoricino blu, al quale la Tatangelo ha replicato con due labbra carnose e lo stesso cuore. Il segnale forse che la passione tra i due è davvero alle stelle.

Intanto Gigi D'Alessio in autunno diventerà papà per la quinta volta. La sua nuova compagna Denise Esposito (di 26 anni più giovane) è incinta. Lei è una giovane avvocatessa, fan del cantante. E da qui è iniziata una storia tra D'Alessio e Denise, classe 1993. Il settimanale Chi ha pubblicato nei giorni scorsi le immagini esclusive del cantautore napoletano in barca mentre accarezza teneramente la pancia della sua compagna.

Per D’Alessio si tratta del quinto figlio: ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo, Andrea. Tornando alla cantante di Sora, è fresca del successo dell'album Annazero con i singoli Serenata e Sangria; recentemente Anna aveva festeggiato anche l'onomastico a modo suo, pubblicando una immagine in cui appariva in un selfie super sexy. Ora un altro scatto mozzafiato, vedremo se Livio Cori sarà poi l'uomo giusto per allargare la sua famiglia. "Voglio dare un fratellino o una sorellina al mio Andrea", aveva detto qualche mese fa in una intervista a Verissimo. Quel che è certo è che la nuova paternità di Gigi D'Alessio non l'ha messa di buon umore.

