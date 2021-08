Federica Nargi verso Tale e Quale show, coccole in bikini con Alessandro Matri da Formentera | Foto

10 agosto 2021 a

Momento particolarmente felice per Federica Nargi. L'ex Velina di Striscia la notizia, ancora in vacanza a Formentera, è entrata nel cast di concorrenti di Tale e Quale show, il programma di Carlo Conti in onda su Rai1 dal 18 settembre. Un lavoro importante per Federica, che dopo tanti scatti social su Instagram tornerà di nuovo protagonista in televisione.

Intanto nell'ultimo scatto condiviso su Instagram con i suoi quasi 4 milioni di follower, la Nargi si fa coccolare dal compagno Alessandro Matri, con la didascalia che recita: "Equilibrio instabile". E così l'ex bomber è pronto a intervenire per risollevare il morale della bellissima Federica, che nell'occasione (sommersa dall'impeto affettivo del compagno) indossa un bikini azzurro che lascia solo intravedere le sue forme.

Nata il 5 febbraio 1990 (Acquario), Federica Nargi è una modella e showgirl italiana, conosciuta appunto per essere stata la velina mora di Striscia la Notizia al fianco dell’amica Costanza Caracciolo. A soli 18 anni ha incontrato quello che è diventato l’amore della sua vita, e che l'ha resa mamma prima della piccola Sofia, poi di Beatrice: Alessandro Matri.

"Da parte sua è stato subito colpo di fulmine - ha sottolineato in una vecchia intervista al Corriere dello Sport -. E da quel momento ha cominciato a corteggiarmi. Mi piaceva essere corteggiata, mi piaceva tenerlo sullo spine. Era troppo perfetto. Educato, rispettoso, mai una parola fuori posto, timido, sempre con il sorriso, sempre calmo, un ragazzo semplicissimo, con grande attaccamento alla sua famiglia, ai suoi amici di sempre. Dentro di me pensavo: non può essere vero, qualche difetto lo deve avere. C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine ho ceduto". Nel corso di questa estate trascorsa per gran parte a Formentera, la Nargi e Matri sono stati insieme in vacanza anche con Bobo Vieri e la sua compagna Costanza Caracciolo, collega di Federica durante l'esperienza a Striscia. Insieme a loro, ovviamente, pure le rispettive figlie (tutte femminucce).

