Andrea Delogu in costume, spettacolo sexy sugli scogli: poi spunta sempre Peter Griffin | Foto

Andrea Delogu sta trascorrendo una estate davvero senza freni. La conduttrice e scrittrice è insieme all'amica Ema Stokholma, tra giornate al mare, serate mondane e divertenti e scatti ironici e sexy su Instagram. Nell'ultima serie di immagini pubblicate la Delogu appare splendida su uno scoglio in costume intero, e anche in questo caso trova il modo di scherzare con i suoi follower, sul prezzo speso per l'indumento indossato targato Dolce&Gabbana. Immancabile come spesso accade nei suoi post, una gag con il mitico personaggio di Peter Griffin, protagonista della fortunata sit com di cartoni animati.

Foto che esaltano un fisico mozzafiato e uno sguardo magnetico. Insomma, dalle serate movimentate degli ultimi tempi, Andrea dimostra di essersi ripresa alla grande, anche se pure su twitter ci scherza su: "Ok. Sto vivendo i miei 20 anni a 39. Mi sono rotta un dito del piede, ho mal di schiena e mi addormento appena tocco il divano passata la mezzanotte. Confermate che è normale?", ha scritto, scatenando un dibattito social niente male.

La Delogu nell'ultimo anno è poi tornata single dopo la separazione dal marito Francesco Montanari, l'attore che ha interpretato (tra le altre cose) il Libanese nella serie Romanzo Criminale. Una separazione arrivata come un fulmine a ciel sereno dallo scorso gennaio. I due non hanno mai confermato né smentito ma non appaiono più insieme ormai da tempo.

Su di lei il gossip spesso si è fatto sentire per un presunto flirt con Stefano De Martino che però non ha ritrovato riscontri. I due infatti sono soltanto amici e Andrea qualche tempo fa aveva ribadito il concetto, anche quando l'ex di Belen Rodriguez l'aveva soccorsa cavallerescamente in occasione di un infortunio a un piede a casa di un amico comune. Per la Delogu ora un'estate scatenata da single in compagnia dell'amica di sempre, la dj e scrittrice Ema Stokholma, mentre De Martino (molto riservato da questo punto di vista) avrebbe avuto un flirt con l'ex Madre Natura, Paola Di Benedetto.

