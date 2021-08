Elisabetta Gregoraci, bikini sexy a Ibiza e addominali scolpiti: poi pranzo di pesce | Foto

09 agosto 2021 a

Sembrano non finire mai le vacanze di Elisabetta Gregoraci. La splendida conduttrice di Battiti Live ha fatto tappa a Ibiza, mostrandosi in uno scatto da urlo in bikini, un bikini che esalta il suo fisico pazzesco con addominali letteralmente scolpiti. "Alla scoperta di Ibiza", recita la didascalia che accompagna l'immagine. Ma i like e i commenti (anche dei vip, su tutti l'influencer Elisa D'Ospina) fioccano che è un piacere.

Poi primo piano, tavolata con pranzo a base di pesce. Insomma, un'estate davvero magica per l'ex moglie di Flavio Briatore, con il quale si vocifera sempre su un clamoroso ritorno di fiamma. La Gregoraci ha sfoderato pose sexy in serie, senza dimenticare proprio la famiglia con il figlio Nathan Falco, che in spiaggia ha sfoderato la nuova maglia del Milan.

E anche sul lavoro, con Battiti Live insieme ad Alan Palmieri, non si è risparmiati. A proposito, nelle stories ha rilanciato l'appuntamento con la puntata di martedì 10 agosto. Capri è stata la sua location principale: in uno degli ultimi post su Instagram, la conduttrice si era fatta immortalare con un abito bianco da sogno, con gambe super toniche, tacchi a spillo e forme perfette. Poi conclusione di serata "a briglie sciolte", con la sostituzione dei tacchi (belli ma scomodi) a pantofole rigorosamente bianche. Elisabetta come un fiume in piena durante questa estate.

Oltre a Battiti live ha anche garantito uno spazio social. Spesso i suoi scatti sono oggetto di commenti da parte di colleghi vip, come appunto Elisa D'Ospina e Francesco Oppini, quest'ultimo con lei nell'esperienza del Grande Fratello Vip 5. Ma non solo tv appunto, la Gregoraci ha anche messo in piedi un altro progetto social, incentrato sui vestiti trascurati e abbandonati in armadio. Per lei adesso ancora una vacanza, stavolta in terra spagnola, nella tentacolare Ibiza. E con un fisico simile, Elisabetta può solo far sognare i suoi quasi due milioni di follower.

