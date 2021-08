Tale e Quale show, nel cast anche il cantante "dimenticato" da Maria De Filippi: ecco chi è

09 agosto 2021 a

Si sta avvicinando a grandi passi una nuova stagione televisiva e su Rai1 ripartirà la trasmissione caratterizzata da travestimenti, canzoni e imitazioni come Tale e Quale show, l'ormai tradizionale programma condotto da Carlo Conti. Già svelati su Instagram dallo stesso conduttore i nomi dei concorrenti di questa edizione del programma che saranno: Alba Parietti, la cantante Francesca Alotta (la partner di Aleandro Baldi nella celeberrima Non amarmi), l’ex Velina Federica Nargi, la cantante, e figlia di Wess, Deborah Johnson.

E poi ancora Biagio Izzo, il cantante e vincitore di Saranno Famosi (poi diventato Amici di Maria De Filippi) Dennis Fantina, Ciro Priello dei The Jackal, i Gemelli di Guidonia (Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino), l’attore Simone Montedoro (ex Don Matteo), Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, reduci questi ultimi dall'esperienza al Grande Fratello Vip 5.

In giuria, oltre a una sorpresa che sarà annunciata da Carlo Conti il prossimo 15 settembre, ci sarà la novità Cristiano Malgioglio: "Lo scettro di regina me lo ha rubato la Goggi ma io sarò l’imperatrice di Tale e Quale show", ha scherzato il paroliere di origini siciliane all’Adnkronos. Ad affiancare il cantautore in giuria ci saranno Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

"Sono strafelice di tornare a Rai1 - ha commentato ancora Malgioglio - perché ho la possibilità di fare un programma che parla di musica, sarò un giudice molto attento visto che conosco bene i personaggi che i concorrenti andranno ad imitare, quindi avrò il fiuto di una pantera. La regina del programma questa volta sarà Loretta Goggi ma io sarò l’imperatrice. Panariello in giuria? Secondo me avremo di che discutere - ha aggiunto con un pizzico di polemica - sono curioso di sentire i suoi giudizi, sono sicuro che gli spettatori si divertiranno molto".

