Stasera in tv, 9 agosto 2021, il film Big Eyes su Rai1: la storia vera della pittrice Margaret Keane

Stasera in tv, per il ciclo “Lunedì cinema” , oggi 9 agosto 2021, Rai1 trasmetterà il film “Big Eyes” (ore 21,25). La regia è di Tim Burton, nel cast ci sono Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston, Terence Stamp. Il film racconta l’incredibile storia vera della pittrice Margaret Keane e di suo marito Walter Keane che fu ritenuto, fino al 1970, il vero autore dei dipinti fatti dalla moglie. Le sue opere, che hanno per soggetto donne, bambini o animali dagli occhi enormi, rivoluzionarono l’arte americana degli anni Sessanta.

Margaret Keane è una donna timida e introversa che ama dipingere quadri con protagonisti bambini dagli occhi enormi. E’ sposata con Walter, abile affabulatore, che capisce fin da subito il valore di quelle opere bizzarre. Si attribuisce la paternità dei dipinti lasciando la moglie a lavorare nell’ombra e nell’anonimato più totale. Un giorno Margaret decide di ribellarsi e i due finiscono in tribunale. Per interpretare al meglio Margaret Keane, l’attrice Amy Adams ha frequentato la vera Margaret, che è rimasta sconvolta dal fatto che avrebbero voluto realizzare un film sulla sua vita.

Curiosità su Big Eyes: il regista Tim Burton possiede una collezione di dipinti di Margaret Keane. Il film è la storia di una coppia in bilico tra nevrosi, ossessioni, ambizioni di potere e di successo in un'epoca in cui l'arte è prodotto di massa, promosso con le logiche del marketing. Walter Keane ben esemplifica questa concezione dell'arte e lo stesso Andy Warhol, sua la citazione di apertura, diceva di aver imparato molto da questi due artisti.

