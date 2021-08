Laura Chiatti mostra il lato B sui social: "Il lato migliore di me"

09 agosto 2021 a

In bikini e con le spalle all'obiettivo, Laura Chiatti cammina verso il mare regalando ai suoi followers una vista mozzafiato del suo lato B, "il mio lato migliore" spiega nella storia che accompagna la foto che immediatamente è diventata virale (quasi 40mila like su Instagram). Mentre sul post la stessa foto è accompagnata dalla scritta "è sempre meglio passare ai posteriori che ai posteri". Tra le prime a dare l'assenso allo scatto l'amica Michela Quattrociocche.

Uno scatto provocante quello dalla spiaggia, l'attrice magionese si sta godendo le vacanze con la sua famiglia. Al tramonto poi ecco Marco Bocci: il marito diventa protagonista in un video in cui l'attore, lui è originario di Marsciano, è a torso nudo e si prodiga nel portare alcuni aperitivi raggiungendola con uno spritz. Alla faccia delle malelingue che, nelle ultime settimane, notando un'assenza più lunga del solito nei post di Laura, facevano circolare voci di una crisi nella coppia tutta umbra. Rumors smentiti dall'ultimo video pubblicato che fa coppia con quello, dolcissimo, pubblicato pochi giorni fa per il compleanno del marito.

I post di Laura sono spesso molto sexy e provocanti, attirandosi anche qualche polemica da parte di qualche followers particolarmente aspro nelle critiche. "Ma perché tante donne .. soprattutto.... quelle dello spettacolo.... fanno a gara a mostrare i fondoschiena??" si domanda un followers proprio poco sotto la foto. Un altro scrive "ma quanto sei dimagrita". C'è però anche il fronte di chi si schiera senza fronzoli dalla parte di Laura: "La migliore attrice italiana" scrive un utente di Instagram, "Dimagrita? Ma se è il ritratto della salute" risponde un'altra mentre un'altra è tombale: "Sei bellissima e chi scrive il contrario soffre di invidia". Laura va oltre e si gode le sue vacanze.

