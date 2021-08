Ubaldo Pantani, dall'ex Virginia Raffaele al tifo per Juve e Spal: "Passione nata con le figurine"

08 agosto 2021 a

a

a

Ubaldo Pantani è un attore, comico e imitatore, molto apprezzato per le sue qualità e la sua simpatia. Ha iniziato la sua carriera seguendo la compagnia teatrale Giorgio Albertazzi e ha debuttato in tv nella trasmissione del 1997 intitolata Macao. Il 2004 lo vede esordire nei programmi della Gialappa’s Band dove le sue imitazioni hanno sin da subito conquistato il pubblico. Tra quelle più amate quelle di Lapo Elkann, Gigi Buffon, Stefano Bettarini, Giovanni Allevi, Flavio Insinna, Massimo Giletti e tanti altri come Luciano Spalletti, Giuseppe Conte, Massimiliano Allegri, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Alessandro Di Battista e Maurizio Sarri.

Ubaldo Pantani e la storia con Virginia Raffaele. Ecco perché è finita

Per quanto riguarda la vita privata, il comico nato nel 1971 a Cecina per anni è stato legato a una collega di lavoro nel senso letterale del termine. Infatti l'imitatore ha vissuto una lunga storia d'amore con Virginia Raffaele. Quest'ultima in un'intervista di qualche tempo fa infatti ha dichiarato di sentire la mancanza di una persona al suo fianco legata al collega imitatore: “Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca un pezzo”, ha affermato.

Il Circolo degli Anelli, ultima puntata su Rai2: gli ospiti di Alessandra De Stefano

Relativamente ad altre curiosità sul suo conto, è tifoso principalmente della Juve e della Spal. "Sono le mie squadre del cuore - ha spiegato in una intervista passata -. Bianconero mi ci hanno battezzato: mio papà è juventino, così come il nonno. Della Spal invece mi sono innamorato quando ero bambino, con le figurine. Il mio sogno è che torni in Serie A. E' una passione vera - ha aggiunto -. Vado anche in trasferta, quando riesco". E dire che non è nemmeno di Ferrara: "Sono toscano, sono cresciuto a Ponteginori, vicino Cecina", ha precisato. Ubaldo Pantani è stato protagonista de Il Circolo degli Anelli, il programma di Rai2 dedicato alle Olimpiadi, in cui curava una rubrica di storie legate ai Giochi. Domenica 8 agosto dovrebbe essere ospite nel salotto di Alessandra De Stefano.

Ubaldo Pantani, il re degli imitatori. L'ex fidanzata è la collega Virginia Raffaele

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.