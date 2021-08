Andrea Delogu scatenata, twerking sexy e tuffo in piscina vestita: Cremonini se la ride | Foto e Video

08 agosto 2021 a

Andrea Delogu sempre più scatenata. La conduttrice e scrittrice infatti sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in compagnia dell'amica Ema Stokholma e sta deliziando i suoi follower su Instagram con video e scatti tra la sensualità e l'ironia, caratteristica che fa del personaggio uno dei più amati dal pubblico.

Nell'ultimo post social, Andrea prima è immortalata in piscina con vestito sexy (con scollatura "censurata" dalla stessa Delogu), poi in un video in cui si avventura ironicamente in un twerk comunque mozzafiato. Quindi tuffo in acqua vestita (così come l'amica Ema) e foto di rito, anche nel ruolo di barista. Infine nuovo primo piano sul dito infortunato qualche giorno fa, evidentemente ancora dolorante dopo la serata movimentata.

Tra i commenti spicca quello di Cesare Cremonini, con l'emoji divertita, e della influencer Elisa D'Ospina, che ha scritto scherzando: "Le nostre sobrie serate pugliesi". Insomma, un plebiscito social per Andrea Delogu, sempre più incontenibile in questa estate da single, vista la crisi perdurante con il marito Francesco Montanari. Non è la prima volta che la Delogu si fa male e rende pubblico l'infortunio.

Tempo fa infatti un inconveniente era capitato a casa di un amico, ma in quella circostanza c'era stato l'intervento provvidenziale di Stefano De Martino, amico di Andrea. I due si stavano recando insieme da un amico comune quando la presentatrice, autrice e scrittrice è caduta infortunandosi a un piede: De Martino a questo punto l'ha presa e l'ha portata in spalla per quattro piani di scale per raggiungere casa dell'amico. Un comportamento elogiato poi pubblicamente dalla stessa Delogu. Tra i due si è vociferato su un presunto flirt, che però è stato smentito dalla conduttrice. Per quanto concerne Stefano invece, durante questa estate i gossip lo avrebbero visto accanto a una ex Madre Natura, Paola Di Benedetto.

