Diego Antonelli, dalla passione per i Beatles allo stipendio in Rai: le cifre del mago del web

08 agosto 2021 a

a

a

Diego Antonelli è uno dei protagonisti de Il Circolo degli Anelli, il programma di Rai2 dedicato alle Olimpiadi. E' responsabile dell'unità organizzativa Web della Direzione Editoriale per l'Offerta Informativa. Nel corso della trasmissione di Alessandra De Stefano, Antonelli è appunto chiamato a portare al tavolo i contenuti digitali più interessanti di giornata.

Domenico Fioravanti, dalla figlia Diletta con Roberta Fontana alla delusione per la politica

Nato a Milano nel 1970, giornalista professionista dal 1992, per quanto riguarda la carriera, tra il 1989 e il 1995 è giornalista freelance per le testate ViviMilano del Corriere della Sera, Panorama, Gulliver, Musica e Dischi, Video, DeeJay Show e Rock Show, per le quali si occupa di musica e tecnologie. A proposito di musica, si ritiene un amante dei Beatles, di "rigorosa confessione lennoniana", ha scritto nel suo sito. Nel 1992 è caporedattore nelle pubblicazioni di Studio Vit, società editrice nel settore videogiochi e tecnologie. Dal 1995, per due anni, è redattore per la Gazzetta dello Sport Magazine, supplemento illustrato della Gazzetta dello Sport, occupandosi, in qualità di autore, della rubrica "Lo sport su Internet".

Paolo Rossi, tre figli da altrettante compagne: due sono Lucia Vasini e Nadia Abubacker

Nel 1997 è passato a la Gazzetta dello Sport, in qualità di autore e realizzatore del progetto "Gazzetta.it" e direttore del medesimo. Nel 2012 è chiamato all'Ansa, come caporedattore centrale con delega per l'area immagini, incarico che ricopre fino a maggio 2016. Nel giugno 2016 è in Rai, presso la direzione Editoriale per l'Offerta Informativa dove ha la responsabilità dell'unità organizzativa Web.

Il compenso di Antonelli nel 2020 in Rai

Nell'anno 2020, ha percepito la cifra di 220.394 euro. Antonelli è protagonista domenica 8 agosto nell'ultima puntata de Il Circolo degli Anelli, su Rai2 a partire dalle 21,20.

Il Circolo degli Anelli, ultima puntata su Rai2: gli ospiti di Alessandra De Stefano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.