Stasera in tv 8 agosto, su Rai2 Il Circolo degli Anelli: gli ospiti dell'ultima puntata con Alessandra De Stefano

08 agosto 2021 a

a

a

Ultima puntata per Il Circolo degli Anelli, il programma di Rai2 dedicato alle Olimpiadi di Tokyo condotto da Alessandra De Stefano. Domenica 8 agosto dalle 21,15 appuntamento conclusivo per una trasmissione rivelazione dei palinsesti televisivi incentrati sulla rassegna giapponese. Partito in sordina il programma, grazie anche all'apporto degli opinionisti fissi Sara Simeoni, Jury Chechi e Domenico Fioravanti (oltre a Stefano Garzelli e al giornalista Diego Antonelli), ha riscosso un successo straordinario, toccando sempre il 10% di share e i 2 milioni di spettatori.

La mamma di Desalu rinuncia alla tv: "Lavoro come badante e sono in servizio"

"Uno tsunami di emozioni, grazie anche agli straordinari risultati dei nostri atleti che hanno affascinato tutto il Paese - il commento del direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli - il segreto del Circolo degli Anelli credo sia nella familiarità che si è instaurata e nella bellezza di andare a scoprire le storie degli atleti. Abbiamo incontrato grande disponibilità da parte delle loro famiglie, che ci hanno aperto le porte di casa. Un grande riconoscimento va fatto al lavoro di Alessandra De Stefano, che ha saputo creare quest’alchimia in studio con personaggi unici come Sara Simeoni e Jury Chechi e tutti coloro che si collegano in esterna". Soddisfazione anche da parte del direttore di Rai2 Ludovico Di Meo: "Rai Sport e Rai2 - ha detto - ancora una volta confermano l’ottimo lavoro di squadra. Anche per noi di Rai2 è una stagione olimpica, piena di ori, grazie al pubblico che ci sta seguendo sempre più numeroso, trascinato dai grandissimi risultati dello sport italiano".

Il Circolo degli Anelli, il racconto della penultima giornata dell'Olimpiade

Alessandra De Stefano ha vinto la sua sfida: "Siamo una famiglia cha va dalle famiglie. Volevamo sdoganare un modo diverso di parlare di sport: chi guarda il Circolo degli Anelli si doveva sentire a casa con noi. Quindi abbiamo volutamente scelto le famiglie, le storie, cercato di far vedere cosa c’è dietro le medaglie e questo ci ha premiato", le parole della conduttrice. Nell'ultima puntata dovrebbe essere in studio anche Ubaldo Pantani, autore di una apprezzata rubrica sulle storie olimpiche.

Domenico Fioravanti, dalla figlia Diletta con Roberta Fontana alla delusione per la politica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.