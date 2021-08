Giovanna Botteri, la figlia Sarah con l'ex marito Lanfranco Pace: la sua latitanza in Francia

08 agosto 2021 a

Giovanna Botteri è una delle giornaliste più apprezzate dal pubblico. Nata a Trieste il 14 giugno 1957, è la figlia di Guido Botteri, di cui ha seguito le orme. Lui è stato giornalista e scrittore, nonché direttore della sede Rai del Friuli Venezia Giulia e grande appassionato del palcoscenico, tra i fondatori del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. L'uomo è morto nel 2016 all'età di 88 anni.

Dai timori del confronto con il padre, alla guerra dell'ex Jugoslavia: Giovanna Botteri e il Premio Ischia

La Botteri è inoltre nata da madre proveniente da una famiglia serba del Montenegro, tanto che oltre all'italiano, all'inglese e al francese, parla correttamente anche il montenegrino. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con un collega, Lanfranco Pace, da cui si è poi separata. Classe 1947, lui è un giornalista e scrittore inglese naturalizzato italiano con esperienze a La7 e a Il Foglio. In passato è stato un dirigente del movimento della sinistra extra parlamentare Potere Operaio e nel 1978, dopo il rapimento di Aldo Moro, tentò una trattativa tra due brigatisti contrari alla sua uccisione (Valerio Morucci e Adriana Faranda) e il Psi. Venne anche accusato di essere un fiancheggiatore delle Br, tanto che visse da latitante per diversi anni in Francia, prima di poter tornare in Italia. Ha inoltre condotto il programma televisivo Otto e mezzo dal 2008 al 2010, prima con Ritanna Armeni e poi Alessandra Sardoni.

Giovanna Botteri, l'amore per la figlia Sarah e la carriera da inviata in giro per il mondo

Dal legame tra la Botteri e Pace è nata la figlia Sarah. Laureata in Economia, la giovane ha frequentato un Master in Business Administration alla Luiss e lavora come specialista in comunicazione presso un'azienda italiana, la Zte Italia. Risiede a Roma ma ha vissuto anche a New York e Parigi, è bilingue italiana inglese e parla anche cinese, francese e spagnolo. Giovanna Botteri è protagonista nella replica di Da Noi a ruota libera, domenica 8 agosto su Rai1 con Francesca Fialdini.

