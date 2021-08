Raimondo Todaro, il retroscena tra lui ed Elisa Isoardi: "Con lei ne sono successe di tutti i colori"

08 agosto 2021 a

Raimondo Todaro è un ballerino italiano, volto noto televisivo per la partecipazione come maestro a Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Dalla prossima stagione non farà più parte del programma, mentre nell'ultima edizione ha gareggiato insieme a Elisa Isoardi: "Mi sono trovato benissimo - ha raccontato qualche tempo fa - c’era un sacco di feeling e al tempo stesso è stata un’edizione particolare, ci stuzzicavamo parecchio, c’era una sorta di amore litigarello e con lei ne sono successe di tutti i colori. Adesso ci sentiamo ogni tanto". Insomma, dopo mesi di depistaggi, per la prima volta il ballerino ha confidato come ci sia stato comunque qualcosa tra i due.

L’addio di Todaro a Ballando con le stelle non è stato certo risparmiato da qualche vena polemica, avanzata proprio dalla conduttrice Milly Carlucci che non ha preso benissimo la decisione del suo ballerino storico. "Sappiamo che è in trattativa con altri da mesi", ha dichiarato la presentatrice.

Una frase che non è certo piaciuta a Raimondo. Intanto, per lui si stanno presentando delle opportunità professionali irripetibili. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe entrare a fare parte del corpo docenti di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’addio di Arisa, Lorella Cuccarini diventerebbe maestra di canto, mentre Todaro sarebbe così docente di ballo. Altre voci invece danno Elodie al posto della cantante lucana. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una figlia, Jasmine, dalla ballerina Francesca Tocca, volto noto proprio di Amici. Con lei però l'amore è arrivato tempo fa al capolinea: "Ci siamo lasciati di comune accordo. Siamo separati, ma continuiamo a essere uniti. All’epoca sbagliammo, Francesca e io, a non dire che ci eravamo lasciati già da tempo. Abbiamo dato modo alle malelingue di sparlare”, ha confessato in passato. Ora si è fatto fotografare qualche volta con la professoressa de L'Eredità, Sara Arfaoui. Ma la relazione è sempre stata smentita dal ballerino.

