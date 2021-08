Tullio Solenghi, con la moglie Laura primo incontro di venerdì 17: da lei le figlie Alice e Margherita

08 agosto 2021 a

Tullio Solenghi è uno degli attori comici maggiormente apprezzati dal pubblico. Nato il 21 marzo del 1948 (sotto il segno zodiacale dell’Ariete) a Genova, è nato dai genitori Guido e Luigina i quali hanno trasmesso il valore della famiglia a lui e al fratello Claudio. La sua carriera di fatto è iniziata a 17 anni, quando studia presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova: quei sette anni di teatro gli hanno dato solide basi per realizzare il sogno della sua vita: fare l’attore. Qui ha incontrato Massimo Lopez, collega e amico rimasto al suo fianco ancora oggi, in teatro e nella vita.

Tullio Solenghi e le nozze con Laura Fiandra: "Il regalo della mia famiglia fu una cassetta di pomodori"

La svolta è arrivata nel 1982, quando con Anna Marchesini e Massimo Lopez hanno deciso di creare il gruppo comico Il Trio. Debuttano quindi su Radio Due nel programma Helzapoppin: Il Trio diventa così uno dei gruppi comici più amati e richiesti dello spettacolo con partecipazioni in importantissimi show televisivi come Domenica In, Tastomatto, Fantastico 7 e Il Festival di Sanremo. La definitiva consacrazione de Il Trio arriva nel 1990 con I Promessi Sposi, parodia televisiva della celebre opera letteraria di Alessandro Manzoni. Un successo davvero indimenticabile.

Tullio Solenghi: il dolore per la malattia, l'emicrania e la cura con la dieta vegetariana

Nel 1994 il gruppo comico ha annunciato lo scioglimento fatta eccezione per lo spettacolo del 2008 per festeggiare i 25 anni di carriera. Per quanto riguarda la vita privata, Tullio Solenghi è felicemente sposato con Laura Fiandra. Con la moglie ha avuto due splendide figlie: Alice e Margherita. Relativamente alle curiosità sul suo conto, come regalo di nozze ha ricevuto una cassetta di pomodori. Da giovane, ha confessato a Io e te, di esser stato piuttosto imbranato e di non aver mai avuto particolare successo con le ragazze, alle quali i comici non piacevano. Con la moglie si sono conosciuti in un "venerdì 17". Alla faccia della scaramanzia. Domenica 8 agosto Solenghi è ospite nella replica di Da noi A ruota libera, su Rai1 con Francesca Fialdini.

