Chiara Ferragni vietata ai minori al mare con Fedez, lei a cavalcioni sopra di lui: la posa hot | Foto

08 agosto 2021 a

a

a

Chiara Ferragni e Fedez hot in Sardegna. La coppia più social d'Italia (e non solo) ha infatti pubblicato, o meglio, l'imprenditrice da 24 milioni di follower ha postato uno scatto decisamente audace, in cui lei bacia appassionatamente lui durante un bagno nel mare splendido dell'isola. Posa super sexy, con Chiara a cavalcioni sopra Fedez, rimasto in ginocchio.

Un post che ha raccolto un milione di like. I fan si sono scatenati e hanno subito commentato: "Vai col terzo bebè", "Scatta la tripletta", "Partiti in quattro tornano in cinque", il tenore di alcuni messaggi.

Chiara Ferragni, mini costume e foto in posa hot su Instagram da Forte dei Marmi

I due non hanno replicato ma per un eventuale terzo figlio sembra ancora presto. La Ferragni e il marito sono diventanti genitori per la seconda volta da poco: a marzo, infatti, è nata Vittoria, la loro secondogenita, dopo il piccolo Leone nato nel 2018. Tuttavia Chiara non ha mai nascosto di voler allargare ulteriormente la famiglia. La coppia è in vacanza in Sardegna, prima a Porto Cervo poi a La Maddalena.

Ddl Zan, Ferragni: "Politici fate schifo". Renzi: "Qualunquista". E Fedez risponde: "Matteo stai sereno"

La famiglia più social d'Italia non perde occasione quindi per condividere cartoline estive sui propri profili Instagram: dalle foto in acqua ai momenti di tenerezza con i piccoli di casa, Leone e Vittoria. Ad attirare l'attenzione dei follower stavolta è stato uno scatto non così frequente per Chiara. L'intesa con Fedez è evidente e per loro l'estate si è rivelata davvero bollente. E chissà che i follower non abbiano ragione. Magari non subito, ma il terzo figlio per la famiglia Lucia-Ferragni (Lucia è il cognome del rapper), pare essere non solo nei pensieri della coppia. Nei giorni scorsi invece Chiara aveva condiviso in una storia su Instagram una foto della madre, Marina Di Guardo, che sfoderava un fisico invidiabile a quasi 60 anni: "Mia mamma a 59 anni, wow!", aveva scritto l'imprenditrice digitale mostrando un'immagine della donna al largo delle isole Eolie.

Fabio Rovazzi, il litigio con Fedez: "E' malfidato, fatica a stringere legami"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.