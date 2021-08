Elisa Isoardi, relax in montagna: sorriso e fisico perfetto. Selfie ottimista: "Viva la vita" | Foto

08 agosto 2021 a

Elisa Isoardi sta trascorrendo un periodo di relax in montagna, o meglio, sulle montagne di casa sua, nei pressi di Cuneo. E così nell'ultimo post su Instagram ha voluto regalare ai suoi 600mila follower una immagine di sè sorridente. "Viva la vita", ha scritto nella didascalia del selfie.

Una foto in cui appare appunto raggiante e sempre in formissima, con un fisico perfetto, anche per merito della sua ultima esperienza a L'Isola dei famosi. Nei giorni scorsi invece per lei si era verificato un imprevisto in mare. La conduttrice aveva infatti trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna con un’amica ma proprio nell’ultimo pomeriggio di relax in barca, al largo di Golfo Aranci, è capitato un piccolo incidente.

E' stata lei stessa ad immortalare nelle sue Instagram Story quanto accaduto: a causa del mare mosso, si è staccato un parabordo dalla fiancata del loro yacht e non ci ha pensato due volte a buttarsi in mare per recuperarlo. Ecco quindi che Elisa Isoardi si è tuffata e ha nuotato tra le onde fino a quando non è riuscita a raggiungere il galleggiante e rimetterlo al suo posto. “Abbiamo recuperato il parabordo che stava arrivando a Golfo Aranci”, ha commentato pubblicando il video della sua piccola grande impresa.

Per quanto riguarda inoltre il suo futuro televisivo, c'è ancora mistero. Probabilmente quella che poteva apparire una presenza scontata, si sta rivelando più complicata. Nei prossimi palinsesti già ufficializzati da Rai e Mediaset non ha trovato spazio Elisa Isoardi, ancora senza un suo programma. Si pensava alla domenica di Mediaset ma l'azienda di Cologno Monzese ha preferito Anna Tatangelo e raddoppiare Verissimo con Silvia Toffanin. Si era parlato di Check Up, un programma del sabato mattina di Rai2, che però sarebbe stato affidato a Luana Ravegnini. Insomma, per Elisa Isoardi c'è ancora da aspettare l'occasione buona.

