Emilio Solfrizzi, dal bullismo sconfitto con l'ironia ai figli Francesca e Luca con Renata Del Turco

Emilio Solfrizzi è un attore italiano, tra i più apprezzati da critica e pubblico. Nato a Bari, sotto il segno dell’Ariete, il 5 aprile 1962, è un attore e un comico, con una carriera brillante tra cinema e teatro. Padre pugliese e madre lucana, ha frequentato il Classico della sua città natale e si è poi laureato al Dams di Bologna. Vive a Roma e nel suo passato c’è il favoloso percorso del duo formato in coppia con Antonio Stornaiolo, Toti e Tata, tra le realtà artistiche più divertenti degli anni Novanta.

Proprio con il collega ha fondato, nel 1988, il teatro-cabaret La Dolce Vita di Bari, avviando una serie importante di spettacoli capaci di stregare pubblico e critica. L’esordio cinematografico di Solfrizzi risale invece al 1995, nel film Selvaggi, di Carlo Vanzina.

Emilio Solfrizzi, dalla Puglia al successo nel cinema. L'amore per Renata

Tra i suoi tantissimi lavori, quello del 2007, sul set con Giorgia Surina, nella sitcom Love Bugs in onda su Italia1. Il grande pubblico non potrà certo dimenticare lo straordinario successo di Tutti pazzi per amore, fiction che lo ha visto tra i grandi protagonisti su Rai1 insieme ad Antonia Liskova. Per quanto riguarda la vita privata, Emilio Solfrizzi è sposato dal 1994 con Renata Del Turco, dalla quale ha avuto due figli: Francesca e Luca. Celebre, relativamente alla carriera, l'interpretazione del personaggio di Lino Linguetta a Striscia la notizia, stagione 1995-1996. A Vieni da me, nel 2020, ha rivelato in una intervista concessa a Caterina Balivo, di aver "sconfitto il bullismo con l’ironia". Nel suo curriculum anche una commedia con protagonista Belen Rodriguez, dal titolo Se sei così ti dico sì, del 2011. Solfrizzi è tra i protagonisti. Sabato 7 agosto è protagonista su Canale5 nella riproposizione del film Femmine contro maschi.

