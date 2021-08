Barbara D'Urso super sexy in piscina a 64 anni, pure i tacchi con seno e lato b in primo piano | Foto

07 agosto 2021 a

Barbara D'Urso scatenata in vacanza. Ancora non è ben chiaro il suo futuro in tv e le trasmissioni che condurrà nella prossima stagione, ma Carmelita sembra essere più che mai serena e rilassata in vista dei comunque tanti impegni televisivi. E così la D'Urso sfodera un fisico pazzesco anche a 64 anni, da far invidia ad altre colleghe ben più giovani.

Nell'ultima serie di scatti pubblicata su Instagram, la conduttrice è immortalata in bikini striminzito, con le sue curve in primo piano, dal lato b alla generosa scollatura.

E il risultato è senza dubbio eccellente, anche se come sempre Barbara attira pure diverse critiche da parte degli haters. Critiche alle quali come al solito la D'Urso non dà mai troppa importanza. Le stoccate ovviamente arrivano anche dalle colleghe, come per esempio quella più recente da parte di Mara Venier sulla possibilità di intervistare i protagonisti della vita politica italiana. "La D’Urso dice 'scelgono me' - ha detto durante Gli Incontri del Principe, il talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. -, non è vero Barbara che scelgono te. E' che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate. Chissà quest’anno". Una frecciata in grande stile, anche perché la Venier sa benissimo che Barbara D'Urso è stata cancellata dai palinsesti della domenica di Mediaset, sostituita da due programmi: uno di Anna Tatangelo e l'altro di Silvia Toffanin, con Verissimo che raddoppia l'appuntamento del sabato. Insomma, le due signore della domenica non se le mandano a dire, pur professandosi amiche per la pelle.

