Clementino, dopo tanti flirt arriva l'amore con Martina Difonte: "Mi fa impazzire" | Foto

07 agosto 2021 a

a

a

Clementino è uno dei rapper più apprezzati dal pubblico italiano e membro nella giuria di The Voice Senior. Per lui è stata un'estate all'insegna del divertimento e dell'amore. Per quanto riguarda il primo, subito dopo l'Europeo vinto dall'Italia di Mancini, il rapper si è tatuato sul braccio la scritta O tir' a gir (gesto tecnico preferito da Lorenzo Insigne) mantenendo la promessa che aveva fatto a inizio della competizione.

Gli azzurri hanno portato l'Italia sul tetto d'Europa e il rapper si è impresso sulla pelle questo risultato. Per quanto riguarda l'amore, Clementino sta vivendo una storia con la collega Martina Difonte, attrice e cantante come lui che ha preso parte anche al Festival del Cinema Italiano e ha vinto, nel 2018, il prestigioso concorso canoro Area Sanremo. Non solo: nel 2020 ha anche ottenuto il premio Persefone Giovane Emergente, consacrandosi come talento sia del mondo del cinema che di quello della musica.

Da Maria Rodriguez e Valeria Sammarco. Tutti i flirt di Clementino

A rendere nota la circostanza del loro fidanzamento è stato lo stesso Clementino, che nell’ultimo periodo l’ha taggata in diversi post e storie pubblicate sul suo profilo Instagram. In un reel, in particolare, i due sono stati immortalati mentre camminavano mano nella mano sulle note di Versi di te, una delle canzoni più iconiche del repertorio di Clementino (presente nel suo ultimo album in studio Tarantelle).

Clementino, le donne e la cocaina: "In un attimo da Sanremo a pulire i cessi in comunità"

E poi ancora, in una storia di Instagram inoltre il rapper è insieme a Martina con in sottofondo la canzone Malafemmena. In precedenza, all'inizio della loro storia, la Difonte aveva pubblicato una foto con Clementino, con la didascalia: “L’avete mai vista la Iena e Minnie insieme?” didascalia seguita da un cuore, cui Clementino ha risposto: “Mi fai impazzire”.

Insomma, dopo tanti flirt, per Clementino sembra essere arrivata la donna giusta. Ovviamente, se son rose tra una Iena e Minnie, fioriranno.

Clementino, piccola operazione in ospedale: "Tutto a posto". Il primo a commentare è Jovanotti | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.