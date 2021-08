Cecilia Rodriguez senza freni a Ibiza, risveglio hot in costume: poi pranzo con il suo Ignazio | Foto

07 agosto 2021 a

Cecilia Rodriguez continua la sua vacanza senza freni a Ibiza, in compagnia del suo fidanzato Ignazio Moser. La modella e influencer argentina, sorella di Belen, ha pubblicato uno scatto mozzafiato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre quattro milioni di follower. Cecilia si è fatta immortalare in un selfie ad alto tasso di sensualità: costume intero sgambatissimo nero e sguardo ammiccante.

Insomma, tutto rientra nell'ambito di una location capitale della trasgressione come Ibiza. In una storia sempre sul suo profilo Instagram, Cecilia poi riprende il suo Ignazio Moser durante il pranzo. I due sembrano andare sempre più d'amore e d'accordo.

In passato la Rodriguez ha rivelato senza mezzi termini alcuni particolari piccanti sulla vita di coppia: "Qual è il segreto per far durare così tanto una relazione? Decisamente fare tanto l’amore - ha spiegato la stessa Cecilia in una vecchia intervista al settimanale Chi - Crediamo entrambi che per una coppia il sesso sia una cosa fondamentale. Fin da subito, e parliamo dal Grande Fratello Vip, tra noi si è creata una grande intesa sessuale. La passione che i telespettatori hanno visto nel piccolo schermo non si è mai spenta tra noi. Probabilmente è stato il destino a farci incontrare e non possiamo che ritenerci fortunati per questo”.

"La bellezza e la virilità di Ignazio sono caratteristiche che non passano di certo inosservate - ha affermato -. E poi senza peli sulla lingua posso dire che ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara?".

Insomma, per Cecilia, Ignazio Moser è straordinario dentro e fuori dal letto; intanto da un mese è diventata per la seconda volta zia, dopo la nascita della seconda figlia di Belen, nata dal legame con il compagno Antonino Spinalbese. Luna Marì (secondogenita dopo Santiago avuto da De Martino) ora è una nuova componente della grande famiglia Rodriguez.

