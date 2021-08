Linea Blu, oggi sabato 7 agosto le telecamere di Rai1 alla scoperta dei fari del Mediterraneo

07 agosto 2021 a

Nuovo appuntamento, oggi sabato 7 agosto 2021, con Linea Blu alle ore 14 su Rai1. Donatella Bianchi e la sua squadra proseguiranno il viaggio alla scoperta delle meraviglie del Mediterraneo. In questa puntata la trasmissione che si occupa del mare nel suo viaggio vuole partire proprio dai fari, le sentinelle del mare, i guardiani dell’infinito. In questi anni Donatella Bianchi ne ha visitati tanti di fari e ognuno ha un suo fascino da scoprire. Alcuni si mantengono quasi intatti nella loro storia e funzione, altri hanno un po’ cambiato pelle non più solo guida per i naviganti, ma osservatori e sedi di importanti ricerche per la salvaguardia del nostro pianeta oppure luoghi dove regalarsi una vacanza insolita.

Tanti fari che per secoli hanno indicato la rotta verso il porto sicuro oggi dunque vivono di nuova vita, con una veste diversa e nuove funzioni (molti infatti si sono trasformati in osservatori o sedi di importanti ricerche scientifiche per la salvaguardia del pianeta, altri ancora sono diventati degli hotel). Un processo di recupero e valorizzazione, che mira a salvaguardare e difendere il nostro patrimonio come è successo anche per la Certosa di Venezia. Linea Blu ne racconterà le particolarità. Il viaggio inizierà dal Colosso di Rodi e dal Faro di Alessandria, mentre un approfondimento speciale lo avranno il Faro di Punta Cavazzi ad Ustica e quello di Strombolicchio, eretto sull’omonima isoletta nel cuore delle Eolie.

E come sempre ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo pronto a mostrare gli angoli più suggestivi del nostro Paese mentre Fabio Colivicchi racconterà gli atleti italiani di vela impegnati nelle Olimpiadi di Tokyo: Mattia Camboni, Marta Maggetti ,Caterina Marianna Banti, Silvia Zennaro, Ruggero Tita. E ancora Silvia Zennaro, Giulio Calabrò, Giacomo Ferrari, Bianca Caruso ed Elena Berta.

