Linea Verde, oggi 7 agosto le telecamere di Rai1 alla scoperta della Basilicata e della Puglia

Continua in estate il viaggio di Linea Verde, il programma di Rai1 che racconta la bellezza italiana attraverso la scoperta dei suoi territori. La storica trasmissione va in onda il sabato, sdoppiandosi in due appuntamenti, e la domenica. Oggi 7 agosto 2021 si inizia alle ore 12 con Linea Verde Tour con Giulia Capocchi, Peppone e Federico Quaranta che ritroviamo anche alle ore 12,30 con Linea Verde Radici.

Linea Verde Tour svela particolari inediti delle più belle regioni italiane. Vengono esplorati piccoli borghi e spazi incontaminati, senza dimenticare l'enogastronomia, un segmento in forte ascesa nel nostro Paese. Si tratta di un progetto che si prefigge di dare alle Regioni uno spazio narrativo per raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende. È un'occasione per affrontare i temi della ecosostenibilità e della biodiversità, per un turismo che permetta una esperienza immersiva nella natura. Oggi 7 agosto 2021 è protagonista la Basilicata con le telecamere Rai alla scoperta della Riserva regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico. Scendendo verso Policoro, il mare non è più soltanto un ricordo di ere passate, ma al contrario una realtà viva, da preservare e valorizzare: in collaborazione con il Wwf i conduttori parteciperanno alla liberazione in mare di una tartaruga verde. Esploreranno inoltre la Riserva naturale del Bosco Pantano.

Linea Verde Radici viaggia ancora alla scoperta del territorio e delle sue storie, senza mai mettere in secondo piano le opportunità turistiche, la cultura gastronomica, le eccellenze locali e i temi legati alla tutela ambientale, all'ecosostenibilità e all'innovazione ecologica. Per questi motivi il conduttore si sposta con mezzi diversi (auto e scooter elettrici, biciclette e imbarcazioni) per raggiungere location particolari e incontrare addetti ai lavori, imprenditori, cuochi e guide locali, lungo un percorso teso a mettere in risalto non solo le bellezze del territorio, ma anche le storie della gente. Oggi 7 agosto 2021 il viaggio porterà in quel territorio ricco di storia, cultura, tradizioni secolari che è la Valle d’Itria, in Puglia. Da un orto dei miracoli, dove alcuni ragazzi hanno riscoperto antiche tradizioni agricole, alle suggestive Grotte di Castellana, dove il tempo sembra essersi fermato. Poi Martina Franca, fino ad arrivare a Molfetta a raccontare il riciclo della plastica.

