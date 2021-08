Cinema: Clint Eastwood, nuovo film a 91 anni. Ecco il trailer di Cry Macho

06 agosto 2021 a

a

a

91 anni e non sentirli. La leggenda dello spaghetti western Clint Eastwood torna sul grande schermo con Cry Macho, il nuovo film in Italia da Ottobre, di cui oggi è stato pubblicato il trailer.

Nonostante l'età avanzatissima, il poliedrico e pluripremiato artista vestirà ancora una volta i triplici panni di regista, attore e produttore. Il protagonista è un personaggio nelle sue corde: un vecchio e burbero cowboy che vagherà in cerca di redenzione lungo drammatiche atmosfere neo western. Un ritorno in pieno stile, a 3 anni di distanza dall'ultima pellicola, l'apprezzatissimo The Mule.

Sceneggiato dallo stesso Nick Schenk di Gran Torino e The Mule, in Cry Macho Eastwood impersona Mike Milo, un vecchio addestratore di cavalli che accetta la missione di riportare il figlio del suo vecchio capo dal Messico agli Usa. Il viaggio sarà per il ragazzo un modo per crescere, per il vecchio una via di redenzione dai peccati di una vita.

Il Circolo degli Anelli, il racconto della giornata dei record all'Olimpiade: tre medaglie d'oro

Ambientato a fine anni '70, il film è basato su un omonimo romanzo del '75 di Richard Nash. Più volte si è tentato di adattarlo, con celebrità come Arnold Schwarzenegger e Pierce Brosnan. Ma il progetto fu poi messo in disparte. Lo stesso Clint se ne era interessato a fine anni '80, senza successo. Ma le leggende non muoiono mai, e ora Clint è tornato in cattedra per stupire nuovamente tutti.



Video su questo argomento Anthony Hopkins, grido dalla piscina in Toscana: "Sono italiano". Poi canta Bella ciao

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.