Luca Argentero, dalla laurea in economia alla figlia Nina Speranza con Cristina Marino

Luca Argentero è uno degli attori più amati dal pubblico. La sua carriera è partita dal Grande Fratello, per poi avere un escalation che l'ha portato a essere uno degli attori anche più apprezzati dalla critica. Nato a Torino, ma cresciuto a Moncalieri, durante gli studi universitari ha lavorato come barista. Nel nel 2004 si è laureato in Economia e Commercio.

La svolta nella sua carriera è stata rappresentata dal fatto che uno dei suoi primi film è stato per lui anche l’occasione per ricevere una candidatura ai David di Donatello, considerato il premio cinematografico più importante in Italia. Il film in questione è Saturno contro di Ferzan Özpetek. Per quanto riguarda curiosità sul suo conto, è tifoso della Juventus. Sua cugina è la showgirl ed ex letterina di Passaparola Alessia Ventura, che lo propose ai casting del Grande Fratello. Luca inoltre è appassionato di molti sport: pratica nuoto, yoga e tennis. Ama anche fare escursioni in montagna e trova la pace sui monti, dove ha un casale, situato in una bella località dell’Umbria: Città della Pieve, che è stata il set della sua prima fiction, Carabinieri.

Per quanto riguarda la vita privata, è stato legato alla collega Myriam Catania, che sposò nel 2009. Poi la separazione, successivamente Argentero ha iniziato una relazione con la modella e attrice Cristina Marino, sposata nel 2021 sempre a Città della Pieve. Dal legame con lei è nata la figlia Nina Speranza, nel maggio 2020. "Lui è diventato il nuovo guru - ha raccontato lei in una vecchia intervista a Vanity Fair -. Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro. Per me è un punto di riferimento. La cosa che mi piace è che so di esserlo anche io per lui. Penso che se due persone si scelgono è perché si rispettano e si stimano”. Luca Argentero è ospite nella replica di Canzone segreta, in onda su Rai1 venerdì 6 agosto.

