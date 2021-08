Elisabetta Canalis hot a Los Angeles, spacco vertiginoso e niente reggiseno: follower in tilt | Foto

06 agosto 2021 a

Elisabetta Canalis è tornata nella "sua" Los Angeles dopo la lunga vacanza in Sardegna insieme a tutta la famiglia. Ora è tornata appunto negli Stati Uniti con il marito chirurgo Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Con loro tuttavia non ha nascosto il progetto di tornare a vivere prossimamente in Italia.

"E' un progetto a lungo termine", ha spiegato recentemente. Nell'ultimo post su Instagram ha sfoderato un look ad alto tasso di sensualità, con un vestito bianco e rosa floreale, caratterizzato da uno spacco vertiginoso e un dècolletè sensazionale, il tutto senza reggiseno. Elisabetta così conferma che più passa il tempo e più il suo fisico è mozzafiato.

Pochi giorni fa invece la Canalis era apparsa con un top marrone e un cappellino, con la didascalia che recitava: "Turquoise", "Turchese", a indicare il colore del mare cristallino della Sardegna. Ma gli occhi dei fan erano tutti per Elisabetta e proprio per il top marrone, il quale non riusciva a contenere il dettaglio hot, con capezzolo apparso per la gioia dei follower più maliziosi: "Ho notato il mare solo dopo due minuti", aveva scritto un fan della showgirl.

Intanto sempre qualche settimana fa un ex fidanzato della Canalis, l'attore George Clooney, era tornato a parlare di lei. La relazione tra l'ex Velina e il divo di Hollywood è finita dieci anni fa ma evidentemente Elisabetta ha lasciato un ottimo ricordo in George. "Elisabetta Canalis non la conoscete, non sapete cosa mi faceva - ha dichiarato l’attore recentemente in una intervista -. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita". Insomma, un complimento niente male. Ora per la Canalis il ritorno negli Stati Uniti e subito lo scatto social da urlo. Impossibile restare indifferenti davanti a una simile icona sexy.

