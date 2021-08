Stasera in tv, 6 agosto, Il Circolo degli Anelli su Rai2: in studio Sara Simeoni e Yuri Chechi

06 agosto 2021 a

Chissà cosa si inventeranno quelle de Il Circolo degli Anelli, la trasmissione in onda ogni giorno dalle 21,20 su Rai2 che racconta l'Olimpiade di Tokyo. Oggi 6 agosto 2021 diventa un'altra giornata storica per lo sport italiano: tre medaglie d'oro ai Giochi Olimpici nella marcia 20 km femminili (Antonella Palmisano), nel karate (Luigi Busà) e nella staffetta maschile 4x100 (Patta, Jacobs, Desalu e Tortu). La trasmissione, che ha avuto un successo graduale e ora è diventata un momento cult della giornata olimpica, racconterà le storie di questi ragazzi d'oro con collegamenti da Tokyo e con le famiglie rimaste in Italia.

La trasmissione sta riscuotendo sempre più successo grazie anche la giornalista conduttrice, Alessandra De Stefano, già volto da anni de Il processo alla tappa, abile nel ricoprire il ruolo di spalla dei suoi compagni di tavolo, partendo proprio da Sara Simeoni, campionessa olimpica nel 1980 nel salto in alto, con la quale mostra un eccezionale feeling, ma anche con Juri Chechi, campione olimpico negli anelli alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e comunque già abituato alle scorribande televisive. Insieme a loro anche Domenico Fioravanti (olimpionico nel nuoto a Sidney) e Stefano Garzelli, opinionista del ciclismo e vincitore di un Giro d'Italia. Probabile collegamento con Stefano Tilli, esperto Rai di atletica ed ex sprinter di livello internazionale.

La puntata di oggi sarà incentrata sui trionfi degli azzurri capaci di vincere tre medaglie d'oro in un giorno: Antonella Palmisano l'oro nella marcia, Luigi Busà nel karate -75 chili, poi Patta, Jacobs, Desalu e Tortu nella staffetta maschile 4x100. Previsti collegamenti con familiari, amici, compagni di allenamento, moglie e fidanzate, non mancheranno analisi tecniche ma anche e soprattutto momenti di emozione in cui si racconteranno sacrifici, sogni, delusioni e successi di questi campioni che stanno rendendo l'Olimpiade dell'Italia assolutamente di grandissimo livello. Il record di medaglie è diventato realtà: sono 38 contro le 36 di Los Angeles 1932 e Roma 1960.

