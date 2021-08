Andrea Delogu, altro infortunio al piede: "Sono una donna ferita". Ma stavolta non c'è De Martino | Foto e video

06 agosto 2021 a

Andrea Delogu sempre più scatenata in vacanza. Dopo il bagno al mare con tanto di incidente hot, la conduttrice e scrittrice nelle sue stories su Instagram ha caricato un video in cui mostra un infortunio al dito del piede.

Primo piano sul dito infortunato, caratterizzato da un livido: la causa è tutta in una (troppo) avventurosa passeggiata sugli scogli. "Sono una donna ferita e voglio che mi si tratti come una donna ferita", ha urlato durante la story all'amica Ema Stokholma e a un altro compagno di vacanza, Giulio Regina. Chissà se Andrea ha utilizzato una metafora per descrivere anche il suo attuale momento sentimentale, con la crisi con il marito Francesco Montanari. Non è la prima volta che la Delogu si fa male e rende pubblico l'infortunio. Tempo fa infatti l'inconveniente era capitato a casa di un amico, ma in quella circostanza c'era stato l'intervento provvidenziale di Stefano De Martino, amico di Andrea. I due si stavano recando insieme da un amico comune quando la presentatrice, autrice e scrittrice è caduta infortunandosi a un piede: De Martino a questo punto l'ha presa e l'ha portata in spalla per quattro piani di scale per raggiungere casa dell'amico. Un comportamento elogiato poi pubblicamente dalla stessa Delogu.

Sui due si vocifera di un flirt, mai confermato dai diretti interessati. Intanto, nell'ultimo post su Instagram, la Delogu si fa notare in un video in cui manifesta disgusto per qualcosa, con la didascalia: "Quando ripenso a tutte quelle volte che", lasciando continuare i suoi follower.

Andrea invece qualche giorno fa ha appunto postato una serie di scatti e video hot durante un bagno al mare. Il fisico della conduttrice e le sue curve si sono rivelate davvero da applausi.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposata dal 2016 con Francesco Montanari, il Libanese della serie Romanzo Criminale. Da gennaio però i due sarebbero separati: lei ha cambiato casa e non si sono più visti insieme. Tra loro un gelo che difficilmente potrà sciogliersi. E chissà se prima o poi il presunto flirt con De Martino esca fuori davvero.

