Sanremo 2022, Amadeus conduttore per la terza volta consecutiva: il primo matrimonio e l'amore per Giovanna

Per il terzo anno consecutivo sarà Amadeus il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. L’annuncio durante il Tg1 delle 20, oggi giovedì 5 agosto 2021. "Ma chi l’avrebbe mai detto. Io per primo non avrei mai pensato di poter condurre tre Festival di Sanremo di seguito. È una grandissima gioia. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, cominciare ad ascoltare le canzoni. E poi c’è lo spettacolo, il divertimento, le emozioni e tante sorprese. Buona estate. Viva Sanremo. Un bacio da Amadeus" è stata la dichiarazione rilasciata dal popolare conduttore.

L’Amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, insieme al direttore di Rai1, Stefano Coletta, hanno dunque deciso di affidare la direzione artistica e la conduzione della 72esima edizione del Festival di Sanremo al 58enne conduttore di Ravenna. La kermesse canora si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022. "Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l’Eurovision Song Contest, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. È in questa direzione di innovazione, uno degli obiettivi del Servizio Pubblico, che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l’evento televisivo più popolare del Paese" dichiara il direttore di Rai1, Stefano Coletta.

Amadeus, 58 anni, originario di Ravenna, ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta a Radio Deejay, grazie a Claudio Cecchetto, in qualità di DJ. Poi si afferma successivamente come conduttore televisivo a partire dagli anni Novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset, sino al Festival di Sanremo. Sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino (testimone fu l'amico Fiorello), i due hanno avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. Durante la conduzione del programma L'eredità ha conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo, con la quale nel 2003 ha iniziato una relazione. Il 19 gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto e nel luglio dello stesso anno i due si sono sposati con rito civile. Ottenuto dalla Sacra Rota l'annullamento del primo matrimonio, l'11 luglio 2019 i due si sono sposati in chiesa a Roma. Acceso tifoso dell'Inter, il suo secondogenito si chiama José in onore di Mourinho, è daltonico.

